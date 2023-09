Ινδικό ρόβερ Chandrayaan-3: Mission completed

Μετά την ιστορική προλενήνωση της ινδικής σεληνάκατου Chandrayaan-3, στις 23 Αυγούστου και τις πρώτες, επιτόπιες ιστορικές ανακαλύψεις του ινδικού ρόβερ Pragyan στον ανεξερεύνητο και μυστηριώδες νότιο πόλο της Σελήνης, η Ινδία έθεσε σε λειτουργία αναμονής (sleep mode) το διαστημικό όχημα, αφού ολοκληρώθηκαν τα προγραμματισμένα πειράματα διάρκειας δύο εβδομάδων.

«Αποστολή Chandrayaan-3: Το Rover ολοκλήρωσε τις αποστολές του. Τώρα είναι σταθμευμένο με ασφάλεια και τίθεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας» ανέφερε η η διαστημική υπηρεσία της Ινδίας, ISRO.

Chandrayaan-3 Mission:

The Rover completed its assignments.



It is now safely parked and set into Sleep mode.

APXS and LIBS payloads are turned off.

Data from these payloads is transmitted to the Earth via the Lander.



Currently, the battery is fully charged.

The solar panel is…