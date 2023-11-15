Ένα κρίσιμο για το μέλλον της εκπαίδευσης ζήτημα, αυτό της «εισβολής» της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση -κυρίως στη δευτεροβάθμια βαθμίδα- θα συζητήσουν το ερχόμενο Σάββατο, στη Θεσσαλονίκη, εκπαιδευτικοί και φροντιστές από όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο του 10ου Συνεδρίου Διδακτικής της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), που γίνεται στη Θεσσαλονίκη.

«Το 50 με 70% των μαθητών θα χρησιμοποιούν στις εργασίες τους Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) του χρόνου, αυτό είναι κάτι που πιστεύουμε πως θα αλλάξει πολλά και θα αποτελέσει κύριο θέμα συζήτησης στο Συνεδρίου Διδακτικής στη Θεσσαλονίκη. Οι καθηγητές θα πρέπει να προσαρμοστούν πολύ γρήγορα στα νέα δεδομένα αυτής της τεχνολογίας, στην ουσία στην 4η Bιομηχανική Eπανάσταση. Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αλλάξει τα πάντα στη ζωή μας» τόνισε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9 FM», ο Γιάννης Βαφειαδάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος.

«Ήδη συμβαίνει αυτό. Ήδη, σήμερα που μιλάμε, βάζουμε μια εργασία στα παιδιά κι αυτά μπορούν να την απαντήσουν μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης. Εάν τώρα τα παιδιά, το αποτέλεσμα που παίρνουν από την ΤΝ απλώς το αντιγράψουν, αυτό είναι πάρα πολύ κακό, εάν όμως αυτό είναι αφορμή να καθίσουν και να σκεφτούν, να πάρουν ιδέες και να το διαμορφώσουν, να το κάνουν δικό τους, είναι θετικό» εξήγησε ο κ. Βαφειαδάκης.

«Δεν μπορούμε», πρόσθεσε, «να αντισταθούμε σε αυτό, στην αλλαγή που φέρνει η ΤΝ, μπορούμε μόνο να προσαρμοστούμε. Έτσι λοιπόν η καλή, δημιουργική χρήση είναι κάτι που με βεβαιότητα θα φέρει την επιτυχία. Το να προσπαθείς απλώς να αντιγράψεις, πρώτον είναι κάτι που όλοι θα αντιληφθούν, δεύτερον δεν θα σου προσφέρει κάτι αλλά θα μείνεις στάσιμος...» τόνισε ο πρόεδρος της ΟΕΦΕ.

Το τέλος της εργασίας χαμηλών προσόντων

«Αυτές οι εξελίξεις είναι ένα μήνυμα στα παιδιά, μια ΤΝ θα έρθει και θα αντικαταστήσει έναν άνθρωπο που σηκώνει ένα τηλέφωνο. Η τεχνολογία αυτής της νέας εποχής θα αντικαταστήσει εργαζόμενους σε θέσεις εργασίας με χαμηλά προσόντα, ενώ θα δημιουργήσει υψηλές θέσεις εργασίας για ανθρώπους με υψηλά προσόντα, ειδικά στην πληροφορική και την τεχνολογία. Αυτή θα είναι η πρώτη μεγάλη αλλαγή που θα συμβεί. Μετά τις σπουδές του σχολείου, τα παιδιά θα χρειάζονται πολύ υψηλά προσόντα για να έχουν μια θέση εργασίας, μια θέση όμως πάρα πολύ καλά αμειβόμενη» τόνισε ο κ. Βαφειαδάκης αναφερόμενος σε μια εξέλιξη που είναι «πολύ κοντά, μέσα στα επόμενα χρόνια».

Αυτή θα είναι και η κύρια θεματική του Συνεδρίου Διδακτικής της ΟΕΦΕ στη Θεσσαλονίκη, όπου καλούνται να δώσουν το «παρών» φοιτητές και καθηγητές «που θα αναλάβουν να σηκώσουν το βάρος των αλλαγών και να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα» όπως χαρακτηριστικά ανάφερε ο κ.Βαφειαδάκης.

«Έχουμε την ανάγκη να προσαρμόσουμε και την εκπαίδευσή μας ώστε να μην χάσουμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη» εξήγησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος.

«Η κουλτούρα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και επανακατάρτισης για όλους τους εργαζόμενους, αλλά και για εμάς στον κλάδο, είναι μονόδρομος. Η λογική του δασκάλου - αυθεντία που απλώς θα μεταφέρει κάποιες γνώσεις, ειδικά όταν οι μαθητές θα έχουν στα χέρια τους αυτά τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, έχει τελειώσει. Είναι μια αλλαγή όπου εάν δεν προσαρμόζεσαι, “τελειώνεις” και αυτό ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς, φροντιστές που θα έχουν πια τέτοιους “οπλισμένους” με ΤΝ μαθητές μπροστά τους στα θρανία» κατέληξε ο κ. Βαφειαδάκης.

