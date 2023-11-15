Ψηφιακός μινιμαλισμός: Πώς να περιορίσεις το χρόνο σου στις οθόνες

Όταν το κινητό γίνεται η προέκταση του χεριού σου, όταν ξαπλώνεις στις 12:00 και κοιμάσαι στις 2:00 επειδή χάζευες στο TikTok, όταν ακόμα και σε οικογενειακές ή προσωπικές στιγμές το κινητό είναι εκεί, τότε μάλλον ξέρεις πολύ καλά περί τίνος πρόκειται.

Ο ψηφιακός εθισμός είναι κάτι που υπάρχει παντού και είναι απόλυτα λογικό να είσαι κι εσύ θύμα του. Η απόσπαση της προσοχής μας είναι πλέον ανεξέλεγκτη. Το Ιnternet γενικότερα, και πιο συγκεκριμένα τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα social media, είναι αυτά που βρίσκονται στην κορυφή της λίστας του εθισμού.

Μουσικές, εικόνες, διαφημίσεις, reels, προτεινόμενες δημοσιεύσεις, χορηγούμενα, σχόλια, ειδοποιήσεις, μηνύματα και κάπως έτσι οι μέρες περνούν πιο γρήγορα και δεν έχεις χρόνο για τίποτα καινούργιο, τίποτα δημιουργικό και ποιοτικό.

Βέβαια όπως για όλα τα προβλήματα υπάρχει μία λύση, αν θεωρήσουμε ότι ο ψηφιακός εθισμός είναι το πρόβλημα, η λύση του είναι ο ψηφιακός μινιμαλισμός. Και αν αυτό σου ακούγεται ακραίο, πρέπει να γνωρίζεις ότι δε μιλάμε για αποχή από τις οθόνες, αλλά για περιορισμό του χρόνου σου σε αυτές, κάτι που ακούγεται καλή ιδέα. Εξάλλου, πολλοί χρησιμοποιούν το internet και τις οθόνες για τη δουλειά τους, επομένως η αποχή είναι εκ των πραγμάτων μη ρεαλιστική.

Μπορείς, λοιπόν, να περιορίσεις το χρόνο σου στις οθόνες για λίγο ή πολύ και προσπάθησε να γεμίσεις το χρόνο αυτό με δραστηριότητες με τους αγαπημένους σου, με βόλτες, γυμναστική, διάβασμα, ζωγραφική και ό,τι άλλο μπορεί να σε γεμίζει. Η πραγματική ζωή βρίσκεται έξω από τις οθόνες του κινητού, του υπολογιστή και της τηλεόρασης, οπότε αξιοποίησέ την πριν να είναι αργά.

Αν σου φαίνεται βουνό μία τέτοια αλλαγή στο χρόνο που περνάς στον ψηφιακό κόσμο, ακολούθησε απλώς μερικά από τα παρακάτω βήματα και το αποτέλεσμα θα σε ενθουσιάσει!

Προσπάθησε μία ώρα, αφότου ξυπνήσεις και μία ώρα πριν κοιμηθείς, να μην χρησιμοποιήσεις καμία οθόνη Μην βάζεις ξυπνητήρι στο κινητό σου, έτσι ώστε να μην είναι στο ίδιο δωμάτιο όταν κοιμάσαι και όταν ξυπνάς Σβήσε από το κινητό σου τις εφαρμογές που δε χρησιμοποιείς πια. Δεν χρειάζεται να αφιερώνεις το χρόνο σου σε άκυρες ειδοποιήσεις που μπορεί να έρχονται μέσα στη μέρα Σε όσες εφαρμογές κράτησες, απενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις Προγραμμάτισε κάποια συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα, όπου θα τσεκάρεις τα e-mails σου. Κάνε απεγγραφή από newsletters που δε σε αφορούν ή ενδιαφέρουν πια Κράτα τα μηνύματά σου σαφή και περιεκτικά και αντί να αναλώνεσαι σε κουτσομπολιά και ατελείωτες συζητήσεις με φίλους, επιδίωξε μία συνάντηση από κοντά Ρύθμισε τους λογαριασμούς στα social media να σου στέλνουν ειδοποίηση μόλις περάσει ένας συγκεκριμένος χρόνος χρήσης που θα έχεις ορίσει. Να είσαι υπεύθυνη, μην ξεπερνάς το όριο Κάνε unfollow όσους λογαριασμούς δεν σε ενδιαφέρουν, δεν σε ενθουσιάζουν, δεν σε ενημερώνουν ή ακολουθείς από υποχρέωση. Ναι, μπορείς να το κάνεις Χρησιμοποίησε όσο περισσότερο μπορείς τη φωνητική εντολή στο κινητό σου. Έτσι, δεν θα αποσπάται η προσοχή σου, αφού δεν θα το πιάνεις τόσο συχνά στα χέρια σου Τέλος, θα πω μια τελευταία ιδέα, αν και βαθιά μέσα μου ξέρω ότι είναι δύσκολο έως απίθανο να συμβεί: Απενεργοποίησε τα social media.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.