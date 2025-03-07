Ο πύραυλος της SpaceX ξεκίνησε την Πέμπτη την όγδοη δοκιμαστική πτήση του από το Starbase που βρίσκεται στην παραλία Boca Chica του Τέξας, μετά από μια αποτυχημένη αποστολή τον Ιανουάριο, με σκοπό να δοκιμάσει το διαστημόπλοιο σε συνθήκες πίεσης. Το όχημα έχασε την επαφή λίγα λεπτά μετά την εκτόξευση, κατέρρευσε και διαλύθηκε.

Αυτή τη φορά, τα συντρίμμια από την έκρηξη φάνηκαν να πέφτουν στη γη ως βροχή φλεγόμενων συντριμμιών από τον ουρανό πάνω από τη Φλόριντα.

Στον απόηχο αυτού του περιστατικού, η συσσώρευση υπολειμμάτων εκτόξευσης στο διάστημα οδήγησε τις αρχές να εκδώσουν «στάση εδάφους» σε πολλά αεροδρόμια της Φλόριντα, συμπεριλαμβανομένου του Miami International, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Αεροπορίας. Το αεροδρόμιο του Μαϊάμι παρέμεινε ακινητοποιημένο και το Fort Lauderdale/Hollywood International ανέφερε καθυστέρηση αναχώρησης λόγω των συντριμμιών το βράδυ της Πέμπτης.

move fast.

break things.



works for tech.

not for government.

Ο πύραυλος ύψους 123 μέτρων (403 ποδών) εκτοξεύτηκε από το Τέξας. Η SpaceX έπιασε τον εκτοξευτήρα του πρώτου σταδίου πίσω στην εξέδρα με γιγαντιαίους μηχανικούς βραχίονες, αλλά οι κινητήρες του διαστημικού σκάφους στην κορυφή άρχισαν να σβήνουν καθώς κατευθυνόταν ανατολικά για μια ελεγχόμενη είσοδο πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό. Η επαφή χάθηκε καθώς το διαστημόπλοιο άρχισε να περιστρέφεται εκτός ελέγχου.

Το Starship έφτασε σε ύψος σχεδόν 150 χιλιομέτρων (90 μιλίων) πριν εμφανιστεί το πρόβλημα και πριν μπορέσουν να αναπτυχθούν τέσσερις εικονικοί δορυφόροι. Δεν ήταν άμεσα σαφές πού κατέπεσε, αλλά εικόνες φλεγόμενων συντριμμιών καταγράφηκαν από τη Φλόριντα, μεταξύ άλλων κοντά στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ, και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.

Επιβεβαιώνοντας το ατυχές συμβάν, η SpaceX σε ανακοίνωσή της ανέφερε: «Κατά τη διάρκεια της ανάβασης του Starship, το όχημα αντιμετώπισε μια γρήγορη απρογραμμάτιστη αποσυναρμολόγηση και χάθηκε η επαφή. Η ομάδα μας άρχισε αμέσως τον συντονισμό με τους υπεύθυνους ασφαλείας για την εφαρμογή προσχεδιασμένων απαντήσεων έκτακτης ανάγκης.»

«Θα εξετάσουμε τα δεδομένα από τη σημερινή δοκιμαστική πτήση για να κατανοήσουμε καλύτερα τη βασική αιτία. Όπως πάντα, η επιτυχία προέρχεται από όσα μαθαίνουμε και η σημερινή πτήση θα προσφέρει επιπλέον μαθήματα για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του Starship», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

