Το Blue Ghost της Firefly Aerospace έγινε το πρώτο εμπορικό διαστημικό σκάφος που προσγειώθηκε με επιτυχία στη Σελήνη, πριν από 4 ημέρες.

Το «Μπλε Φάντασμα» έπεσε στη λεκάνη Mare Crisium, που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τεταρτημόριο της Σελήνης, στις 2 Μαρτίου.

Στην πρώτη φωτογραφία που κυκλοφόρησε (κεντρική φωτογραφία), φαίνεται η σκιά του σκάφους κατά την προσεδάφιση στο φεγγάρι ενώ η κουκκίδα στον ουρανό είναι ο πλανήτης Γη.

Πλάνα που κυκλοφόρησαν δείχνουν τη στιγμή της ιστορικής προσσελήνωσης:

Το Blue Ghost έφυγε από τη Γη στις 15 Ιανουαρίου, με σκοπό να εξερευνήσει τη Θάλασσα των Κρίσεων και είναι η τελευταία συνεργασία μεταξύ της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας NASA και ιδιωτικών εταιρειών.

Τις επόμενες ημέρες το ιδιωτικό διαστημόπλοιο θα συλλέξει δείγματα από την επιφάνεια της Σελήνης, μες τους επιστήμονες να ελπίζουν ότι τα ευρήματα του θα βοηθήσουν στην προετοιμασία των μελλοντικών αποστολών με πλήρωμα.

Πηγή: skai.gr

