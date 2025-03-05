Περισσότεροι από 100 εμπειρογνώμονες στις διεθνείς σχέσεις πιστεύουν ότι ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος είναι αναπόφευκτος και πιθανότατα θα ξεκινήσει μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Μια νέα έρευνα με τη συμμετοχή 357 ερευνητών εξέτασε το μέλλον της ανθρωπότητας, με τέσσερις στους δέκα να δηλώνουν ότι ένας μεγάλος πόλεμος που θα περιλαμβάνει δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα ή η Ρωσία θα ξεκινήσει το 2035.

Το 2035, τέσσερις στους δέκα παγκόσμιους ερευνητές (40,5%) προέβλεψαν ότι θα ξεσπάσει παγκόσμιος πόλεμος που θα περιλαμβάνει μεγάλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα ή η Ρωσία. Η πλειοψηφία αυτών που πιστεύουν ότι έρχεται ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος δήλωσαν ότι πιθανότατα θα περιλαμβάνει πυρηνικά όπλα και μάχες στο διάστημα.

Το πιο αξιοσημείωτο παράδειγμα που οδηγεί τους συμμετέχοντες να προβλέπουν κάτι τέτοιο είναι η δημιουργία της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ το 2019 από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η νέα στρατιωτική υπηρεσία αναφέρει στην ιστοσελίδα της ότι, «Η Διαστημική Δύναμη ανταποκρίνεται, εξελίσσεται και παρέχει επιχειρησιακές δυνατότητες από το διάστημα και προς το διάστημα που επιτρέπουν στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους να αποτρέψουν και, αν χρειαστεί, να νικήσουν οποιαδήποτε πιθανή απειλή για τις διαστημικές δυνατότητες των ΗΠΑ».

Η δεύτερη μεγαλύτερη απειλή για τον κόσμο το 2035 θα είναι η κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με το 30% των εμπειρογνωμόνων.

Μόλις το 1,7% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η νέα αυτή πανδημία θα είναι η πιο ανησυχητική κρίση που θα επηρεάσει τον παγκόσμιο πληθυσμό, και μόνο το 5,1% πιστεύει ότι το αυξανόμενο δημόσιο χρέος θα παραλύσει τον κόσμο το 2035. Η νέα έρευνα διεξήχθη από το Atlantic Council, ένα think tank για τις διεθνείς σχέσεις με έδρα την Ουάσιγκτον που εστιάζει στην παγκόσμια ασφάλεια και την οικονομική ευημερία.

Η ομάδα ανέλυσε τις τρέχουσες εξελίξεις, προβλέποντας πώς νόμοι, κανονισμοί και στρατιωτικές κινήσεις ενδέχεται να προβλέψουν τον κόσμο του 2035.

Ο Τραμπ είπε στον Πρόεδρο Ζελένσκι την Παρασκευή ότι «παίζει με τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο» συνεχίζοντας τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Ταυτόχρονα, οι πολιτικοί αναλυτές προέβλεψαν ότι ο πόλεμος δεν θα έχει καλό τέλος για τους Ουκρανούς, η οικονομική και διπλωματική κυριαρχία των ΗΠΑ θα μειωθεί και οι παγκόσμιες δημοκρατίες θα συνεχίσουν να υποχωρούν, πέφτοντας σε μια «δημοκρατική κατάθλιψη».

«Οι πιο απαισιόδοξες προβλέψεις συμφωνούν με μια σκοτεινή παγκόσμια προοπτική, με το 62% των ερωτηθέντων να αναμένει ότι ο κόσμος σε δέκα χρόνια θα είναι χειρότερος από ό,τι είναι σήμερα, ενώ μόλις το 38% προβλέπει ότι θα είναι καλύτερος», ανέφερε η ομάδα του Atlantic Council.

Αν και η έρευνα κατέληξε ότι ένας παγκόσμιος πυρηνικός πόλεμος ανησυχεί αρκετούς ερευνητές, οι περισσότεροι ειδικοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η κλιματική έκτακτη ανάγκη του κόσμου είναι το πιο φλέγον ζήτημα.

Το 29,9% των ερωτηθέντων κατέταξε την κλιματική αλλαγή ως τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ευημερία μεταξύ του 2025 και του 2035, με την κλιματική αλλαγή να ξεπερνά λίγο τον πόλεμο μεταξύ μεγάλων παγκόσμιων δυνάμεων (27,6%).

Αυτή τη στιγμή, η συντριπτική πλειονότητα των μελετών συμφωνεί ότι οι άνθρωποι είναι η αιτία της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Οι υποστηρικτές της ύπαρξης έντονης ανησυχίας για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής κατηγορούν τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες για τις πρόσφατες καταστροφές, περιλαμβανομένων των ισχυρότερων τυφώνων στον Ατλαντικό και των καταστροφικών πυρκαγιών στην Καλιφόρνια.

Ενώ η ομάδα των ειδικών δεν έκανε συγκεκριμένες προβλέψεις για το πώς η κλιματική αλλαγή θα καταστρέψει τον πλανήτη, η πλειοψηφία (51%) πιστεύει ότι θα υπάρξει περισσότερη παγκόσμια συνεργασία για να σταματήσει η κρίση μέχρι το 2035.

Καθώς, ο κόσμος βαδίζει προς το μέλλον, υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία ότι τα ρομπότ θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους στις περισσότερες δουλειές.

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η άνοδος της προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης θεωρήθηκε θετική από τους περισσότερους ειδικούς, χωρίς να φοβούνται ότι θα επέλθει αύξηση απολύσεων λόγω της αυτοματοποίησης.

«Δεν ήταν όλες οι προβλέψεις απαισιόδοξες. Το 58% των συμμετεχόντων στην έρευνα του Global Foresight 2025, για παράδειγμα, θεώρησαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει, συνολικά, θετική επίδραση στις παγκόσμιες υποθέσεις τα επόμενα δέκα χρόνια», δήλωσε το Atlantic Council.

Αν και η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αντικαταστήσει όλους τους ανθρώπους στις περισσότερες αμερικανικές επιχειρήσεις, οι ειδικοί ανησυχούν ακόμα για την παρακμή των ΗΠΑ όσον αφορά την οικονομική δύναμη και την τεχνολογική καινοτομία.

Σε σύγκριση με την έρευνα του 2024 του Atlantic Council, λιγότεροι ερωτηθέντες είχαν την πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν η κυρίαρχη οικονομική δύναμη του κόσμου μέχρι το 2035 - μείωση από το 52% στο 49%. Οι 357 ειδικοί διεθνών σχέσεων προειδοποίησαν επίσης για νέες παγκόσμιες συμμαχίες τα επόμενα 10 χρόνια που ενδέχεται να απειλήσουν τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

Σχεδόν το ήμισυ των ερωτηθέντων (47,4%) πιστεύει ότι η Κίνα θα ηγηθεί μιας νέας συμμαχίας που θα τη συνδέει επίσημα με τη Ρωσία, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα.

Η Κίνα, η Ρωσία και το Ιράν είναι ήδη μέλη της διακυβερνητικής οργάνωσης γνωστής ως BRICS, που αποτελείται από 10 χώρες.

Οι αναλυτές φοβούνται ότι αυτή η συμμαχία BRICS σύντομα θα μπορούσε να ανταγωνιστεί την Ομάδα των Επτά (G7), που αποτελείται από τον Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Όσον αφορά τους μεγάλους παίκτες σε αυτή τη νέα συμμαχία, η έρευνα δείχνει ότι σχεδόν το 65% έχει την πεποίθηση ή έχει έντονη πεποίθηση ότι η Κίνα θα προσπαθήσει να καταλάβει την Ταϊβάν. Το εν λόγω ποσοστό αυξήθηκε κατά 15% σε σχέση με την περσινή έρευνα.

Εν τω μεταξύ, το 45% των ειδικών προβλέπει ότι η Ρωσία θα εμπλακεί σε ένοπλο πόλεμο με το ΝΑΤΟ μέσα στην επόμενη δεκαετία.

«Μεταξύ των ερωτηθέντων που αναμένουν έναν ακόμη παγκόσμιο πόλεμο μέσα στην επόμενη δεκαετία, το 69% αναμένει άμεση σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ», αποκάλυψε το think tank.

Το 2025, υπάρχουν εννέα χώρες που έχουν πρόσβαση σε πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με την Ένωση Επιστημόνων που Ανησυχούν.

Αυτή η λίστα περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, τη Γαλλία, την Κίνα, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Πακιστάν, την Ινδία, το Ισραήλ και τη Βόρεια Κορέα.

Στη Μέση Ανατολή, η νέα έρευνα σκιαγραφεί μια περίπλοκη εικόνα γύρω από το Ισραήλ και τις τρέχουσες συγκρούσεις του στην περιοχή.

Η πλειοψηφία των εμπειρογνωμόνων (62,5%) προβλέπει ότι η κατάσταση με τους Παλαιστίνιους θα παραμείνει η ίδια τα επόμενα 10 χρόνια - με το Ισραήλ να εξακολουθεί να κατέχει παλαιστινιακά εδάφη.

Ωστόσο, πάνω από το μισό των ερωτηθέντων (56%) πιστεύει ότι το Ισραήλ θα έχει εξομαλύνει τις διπλωματικές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία μέχρι το 2035.

Μόλις το 17% πιστεύει ότι ο κόσμος θα δει ένα κυρίαρχο, ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος την επόμενη δεκαετία, και λιγότερο από το 10% πιστεύει ότι το Ισραήλ θα επιτύχει φιλικές σχέσεις με το Ιράν μέχρι τότε.

Πηγή: skai.gr

