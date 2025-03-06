Ένα νέο τμήμα του ανοσοποιητικού συστήματος ανακαλύφθηκε και είναι «χρυσωρυχείο» πιθανών αντιβιοτικών, δήλωσαν Ισραηλινοί επιστήμονες στο BBC. Όπως ανέφεραν, ένα μέρος του σώματος που είναι γνωστό ότι ανακυκλώνει πρωτεΐνες, έχει έναν μυστικό τρόπο που μπορεί να «εκτοξεύσει» ένα οπλοστάσιο χημικών που σκοτώνουν τα βακτήρια.

Οι ερευνητές λένε ότι διαμορφώνει την κατανόησή μας για το πώς προστατευόμαστε από τη μόλυνση, προκαλώντας επανάσταση στην αναζήτηση αντιβιοτικών για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου προβλήματος των υπερμικροβίων που αντιστέκονται στα τρέχοντα φάρμακα μας.

Η ανακάλυψη επικεντρώνεται στο πρωτεάσωμα, μια μικροσκοπική δομή που βρίσκεται σε κάθε κύτταρο του σώματος. Ο κύριος ρόλος του είναι να τεμαχίζει τις παλιές πρωτεΐνες σε μικρότερα κομμάτια, ώστε να μπορούν να ανακυκλωθούν για να γίνουν νέες.

Αλλά μια σειρά πειραμάτων, που περιγράφονται λεπτομερώς στο περιοδικό Nature, δείχνει ότι το πρωτεάσωμα ανιχνεύει πότε ένα κύτταρο έχει μολυνθεί από βακτήρια. Στη συνέχεια, αλλάζει δομή και ρόλο, μετατρέποντας παλιές πρωτεΐνες σε όπλα που μπορούν να σκίσουν το εξωτερικό στρώμα των βακτηρίων για να τις σκοτώσουν.

«Αυτό είναι πραγματικά συναρπαστικό, γιατί ποτέ δεν ξέραμε ότι συνέβαινε. Ανακαλύψαμε έναν νέο μηχανισμό ανοσίας που μας επιτρέπει να έχουμε άμυνα ενάντια σε βακτηριακές λοιμώξεις», σημειώνουν τα μέλη της επιστημονικής ομάδας στο BBC. «Συμβαίνει σε όλο το σώμα μας σε όλα τα κύτταρα και δημιουργεί μια εντελώς νέα κατηγορία πιθανών φυσικών αντιβιοτικών».

Η ερευνητική ομάδα πέρασε από μια διαδικασία που ονόμασαν «dumpster diving» για να βρει αυτά τα φυσικά αντιβιοτικά.

Δοκιμάστηκαν σε βακτήρια που αναπτύσσονταν στο εργαστήριο και σε ποντίκια με πνευμονία και σήψη. Οι ερευνητές είπαν ότι είχαν αποτελέσματα συγκρίσιμα με ορισμένα καθιερωμένα αντιβιοτικά.

Και όταν οι ερευνητές πήραν κύτταρα στο εργαστήριο και απενεργοποίησαν το πρωτεάσωμα, ήταν πολύ πιο εύκολο να μολυνθούν με βακτήρια όπως η σαλμονέλα.

«Αυτό που είναι πραγματικά συναρπαστικό σε αυτό, είναι ότι πρόκειται για μια εντελώς ανεξερεύνητη διαδικασία με την οποία παράγονται μόρια κατά των μικροβίων μέσα στα κύτταρά μας, είναι πολύ σημαντικό και εκπληκτικό».

Ωστόσο, οι ερευνητές προειδοποίησαν ότι η μετατροπή αυτού του προϊόντος σε μια νέα πηγή αντιβιοτικών, αποτελεί μια ιδέα που «χρειάζεται ακόμη να δοκιμαστεί» και θα πάρει χρόνο.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι ετησίως υπολογίζεται ότι πεθαίνουν από λοιμώξεις που είναι ανθεκτικές σε φάρμακα όπως τα αντιβιοτικά.

