Πόσο... χρονών είναι τελικά η Σελήνη; - Η ηλικία της μετρήθηκε από πέτρωμα που έφερε η αποστολή Apollo 17 το 1972 Τεχνολογία 19:06, 23.10.2023

Η σελήνη είναι περίπου 40 εκατομμύρια χρόνια «μεγαλύτερη ηλικιακά» από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως καθώς σχηματίστηκε πριν από περισσότερα από 4,46 δισεκατομμύρια χρόνια