Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε μέτρα προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο

Η αμερικανική Γερουσία ενέκρινε σήμερα σειρά μέτρων για την προστασία των παιδιών στο Διαδίκτυο, το πρώτο σημαντικό κείμενο που έχει στόχο τη βιομηχανία τεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και χρόνια.

"Είναι μια εξαιρετική μέρα", δήλωσε χαιρετίζοντας ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ.

"Η Γερουσία τήρησε την υπόσχεσή της προς όλους τους γονείς που έχασαν ένα παιδί εξαιτίας των κινδύνων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης", τόνισε.

Στο εξής το κείμενο αυτό πρέπει να υιοθετηθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου η έγκρισή του είναι πιο αβέβαιη και όπου οι βουλευτές βρίσκονται σε διακοπές μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Το κείμενο, που υποστηρίζεται στη Γερουσία από Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς βουλευτές, απαιτεί από τις πλατφόρμες να θεσπίσουν διατάξεις για την προστασία των ανηλίκων από προβληματικό και επικίνδυνο περιεχόμενο, κυρίως τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την παρενόχληση μέσω διαδικτύου και την προώθηση της αυτοκτονίας και των διατροφικών διαταραχών.

Θα περιορίσει επίσης την ικανότητα των χρηστών να επικοινωνούν με παιδιά μέσω διαδικτυακών εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων και θα επιβάλει μεγαλύτερο γονεϊκό έλεγχο.

Οι όμιλοι Microsoft, X (πρώην Twitter) και Snap εξέφρασαν υποστήριξη για το κείμενο, ενώ το Meta (Facebook, Instagram) και το TikTok δεν έδειξαν σαφή υποστήριξη.

Ένα άλλο σκέλος του κειμένου θα ενισχύσει τα πρότυπα εμπιστευτικότητας για τους ανηλίκους και θα απαγορεύει τη στοχευμένη διαφήμιση για παιδιά στο διαδίκτυο.

Το σκέλος που εγκρίθηκε σήμερα από τη Γερουσία, ωστόσο, αντιμετωπίζει την αντίθεση ενώσεων που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των μειονοτήτων (κυρίως της ΛΟΑΤΚΙ+) και την ελευθερία της έκφρασης, οι οποίοι φοβούνται ότι αυτοί οι νόμοι θα ενισχύσουν την απομόνωση ορισμένων εφήβων.

Ωστόσο, οι ψηφιακές πλατφόρμες έχουν μέχρι στιγμής προστατευθεί σε μεγάλο βαθμό από κάθε νομική ευθύνη όσον αφορά τα περιεχόμενα που κοινοποιούνται στον ιστότοπό τους.

Πολλοί βουλευτές θέλουν τη θέσπιση περισσοτέρων κανόνων για την καλύτερη ρύθμισή τους, αλλά νέοι νόμοι έχουν μπλοκαριστεί λόγω της έντονης πίεσης που ασκούν μεγάλες εταιρίες τεχνολογίας.

Και αν οι βουλευτές είναι σε μεγάλο βαθμό υπέρ της καταπολέμησης των αρνητικών επιπτώσεων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά, το Κογκρέσο, στο οποίο υπάρχουν έντονες κομματικές διαφωνίες, προσπαθεί εδώ και χρόνια να υιοθετήσει συγκεκριμένα μέτρα.

Παράλληλα, σχεδόν τριάντα αμερικανικές Πολιτείες άσκησαν διώξεις στα τέλη Οκτωβρίου κατά της Meta, κατηγορώντας τις πλατφόρμες της, το Facebook και το Instagram, ότι βλάπτουν την "ψυχική και τη σωματική υγεία των νέων".

Στα μέσα Ιουνίου, ο αρχίατρος των ΗΠΑ είχε καλέσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι νέοι που περνούν το χρόνο τους εκεί, όπως υπάρχουν τα υποχρεωτικά μηνύματα πρόληψης στα πακέτα των τσιγάρων.

Αυξημένη προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνεται και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στα μέσα Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα με στόχο το Facebook και το Instagram, με την υποψία ότι αναπτύσσουν εθιστική συμπεριφορά στα παιδιά και ότι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις επαλήθευσης της ηλικίας.

Σε ακρόαση στο Κογκρέσο στα τέλη Ιανουαρίου, ο πρόεδρός του Μαρκ Ζούκερμπεργκ ζήτησε μια σπάνια συγγνώμη από τα θύματα των καταχρήσεων των ψηφιακών πλατφορμών.

"Κανείς δεν πρέπει να ζήσει αυτά που υπέστησαν οι οικογένειές σας", παραδέχτηκε, δηλώνοντας ότι "λυπάται για όλα όσα βιώσατε".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

