Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν την Τετάρτη στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του μνημονίου κατανόησης που συμφωνήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο με το Ιράν, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μη δημοσιοποίησή του.

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης παρουσίασε το έγγραφο των 14 σημείων, το οποίο περιγράφει αναλυτικά τις διατάξεις για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, τη χαλάρωση ορισμένων οικονομικών περιορισμών σε βάρος του Ιράν και το πλαίσιο αντιμετώπισης του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος στο πλαίσιο μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων.

Το μνημόνιο φέρει τον τίτλο «Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

«Πρόκειται ουσιαστικά για μια συμφωνία που μας επιτρέπει να ανοίξουμε αμέσως το Στενό του Ορμούζ, να δεσμεύσουμε τους Ιρανούς να καταστρέψουν το πυρηνικό υλικό υψηλού εμπλουτισμού και να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό μέσω του οποίου, όσο το Ιράν βελτιώνει τη συμπεριφορά του, εμείς θα ανταποκρινόμαστε με μεγαλύτερη οικονομική και ελάφρυνση των κυρώσεων, ώστε να μπορέσει να γίνει μια πιο ευημερούσα χώρα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Τα 14 σημεία του μνημονίου κατανόησης:

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, καθώς και οι σύμμαχοί τους στον παρόντα πόλεμο, υπογράφουν το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης για να κηρύξουν τον άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και αναλαμβάνουν από τώρα και στο εξής να μην ξεκινήσουν κανέναν πόλεμο ή οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση η μία εναντίον της άλλης, να απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας μεταξύ τους και να διασφαλίσουν την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία του Λιβάνου. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τον μόνιμο τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σέβονται αμοιβαία την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα η μία της άλλης και να απέχουν από οποιαδήποτε παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της άλλης πλευράς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεσμεύονται να διαπραγματευτούν και να επιτύχουν την τελική συμφωνία εντός ανώτατου χρονικού διαστήματος 60 ημερών, το οποίο μπορεί να παραταθεί με κοινή συναίνεση. Αμέσως μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα αρχίσουν την άρση του ναυτικού αποκλεισμού και κάθε άλλης παρεμπόδισης ή περιορισμού που έχουν επιβάλει κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και θα τερματίσουν πλήρως τον ναυτικό αποκλεισμό εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, αναλογικά με τα επίπεδα της προπολεμικής ναυσιπλοΐας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν επίσης την υποχρέωση να απομακρύνουν τις δυνάμεις τους από την περιοχή κοντά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν εντός 30 ημερών από την υπογραφή της τελικής συμφωνίας. Με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, καταβάλλοντας τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων χωρίς χρέωση, μόνο για 60 ημέρες, από τον Περσικό Κόλπο προς τη Θάλασσα του Ομάν και αντιστρόφως. Η εμπορική ναυσιπλοΐα θα αρχίσει αμέσως, ενώ, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης απομάκρυνσης τεχνικών και στρατιωτικών εμποδίων καθώς και της εκκαθάρισης ναρκών από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, θα αποκατασταθεί πλήρως εντός 30 ημερών. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα διεξαγάγει διάλογο με το Σουλτανάτο του Ομάν για τον καθορισμό της μελλοντικής διοίκησης και των θαλάσσιων υπηρεσιών στο Στενό του Ορμούζ, σε διαβούλευση με τα λοιπά παράκτια κράτη του Περσικού Κόλπου, σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των παράκτιων κρατών του Στενού του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση, σε συνεργασία με περιφερειακούς εταίρους, να καταρτίσουν ένα οριστικό, αμοιβαία συμφωνημένο σχέδιο ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ο μηχανισμός υλοποίησης του σχεδίου αυτού θα οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα χορηγήσουν όλες τις απαιτούμενες άδειες, εξαιρέσεις και εγκρίσεις που είναι αναγκαίες για τις σχετικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τερματίσουν κάθε μορφή κυρώσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), καθώς και όλων των μονομερών αμερικανικών κυρώσεων, πρωτογενών και δευτερογενών, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας.Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναγνωρίζουν την κρίσιμη σημασία του ζητήματος της άρσης των κυρώσεων που αναφέρεται ανωτέρω και εκφράζουν την πρόθεσή τους να το εξετάσουν άμεσα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να επιτευχθεί αμοιβαία συμφωνία επ’ αυτού. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν επαναβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συμφώνησαν να επιλύσουν το ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί αμοιβαία, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στην παράγραφο 7, με ελάχιστη απαίτηση την αραίωση του υλικού επί τόπου υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA).Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να συζητήσουν το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου, καθώς και άλλα αμοιβαία συμφωνημένα θέματα που σχετίζονται με τις πυρηνικές ανάγκες της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, στη βάση ενός ικανοποιητικού πλαισίου που θα καθοριστεί στην τελική συμφωνία.Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώνει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αναγνωρίζει τη ζωτική σημασία των προαναφερθέντων πυρηνικών ζητημάτων και οι δύο πλευρές εκφράζουν την πρόθεσή τους να τα εξετάσουν άμεσα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, ώστε να επιτευχθεί αμοιβαία συμφωνία επ’ αυτών. Μέχρι την επίτευξη της τελικής συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συμφωνούν να διατηρήσουν το υφιστάμενο καθεστώς (status quo). Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα διατηρήσει την τρέχουσα κατάσταση του πυρηνικού της προγράμματος, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις ούτε θα αναπτύξουν πρόσθετες στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση, αμέσως μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης και έως την πλήρη άρση των κυρώσεων, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να εκδώσει τις αναγκαίες εξαιρέσεις για τις εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και παραγώγων τους, καθώς και για όλες τις συναφείς υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών συναλλαγών, των ασφαλίσεων, των μεταφορών και λοιπών σχετικών δραστηριοτήτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταστήσουν πλήρως διαθέσιμα προς χρήση τα δεσμευμένα ή περιορισμένα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν με την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα συμφωνήσουν από κοινού στις διαδικασίες που αφορούν την αποδέσμευση των εν λόγω κεφαλαίων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Τα κεφάλαια αυτά, είτε παραμείνουν στους αρχικούς λογαριασμούς είτε μεταφερθούν, θα καταστούν πλήρως διαθέσιμα για πληρωμές προς οποιονδήποτε τελικό δικαιούχο οριστεί από την Κεντρική Τράπεζα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκδώσουν όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για τον σκοπό αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συμφωνούν ότι θα συσταθεί εκτελεστικός μηχανισμός παρακολούθησης για την επιτυχή εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, καθώς και για τη μελλοντική συμμόρφωση των δύο πλευρών με την τελική συμφωνία. Μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει αρχίσει η εφαρμογή των παραγράφων 1, 4, 5, 10 και 11 του παρόντος Μνημονίου, καθώς και η συνεχής τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία αποκλειστικά επί των υπολοίπων παραγράφων. Η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: skai.gr

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