Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στον νότιο Λίβανο, παρά τις προβλέψεις του μνημονίου κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν για τερματισμό των συγκρούσεων και στο μέτωπο του Λιβάνου, ξεκαθάρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η παρουσία των ισραηλινών δυνάμεων θα συνεχιστεί όσο το επιβάλλουν οι ανάγκες ασφαλείας της χώρας.

Ο Νετανιάχου, συμμετείχε σήμερα στα εγκαίνια του αυτοκινητόδρομου 60 αναφέρθηκε στην κατάσταση ασφαλείας την επόμενη ημέρα του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

«Ο αγώνας δεν έχει ακόμη τελειώσει και έχουμε μπροστά μας πρόσθετες προκλήσεις», υπογράμμισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε επίσης στην ένταση με την αμερικανική κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ισραήλ:

«Απαιτούν ψυχραιμία, σταθερή προσήλωση στα συμφέροντα ασφαλείας μας και, ταυτόχρονα, διατήρηση της σημαντικής σχέσης με τους Αμερικανούς φίλους μας, οι οποίοι πολέμησαν στο πλευρό μας, ώμο με ώμο, και τους είμαστε βαθιά ευγνώμονες γι’ αυτό».

«Θα συνεχίσουμε να κινούμαστε με σύνεση και υπευθυνότητα», δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει τα κεκτημένα του πολέμου, τα οποία χαρακτήρισε «επιτεύγματα ολόκληρου του ισραηλινού λαού».

Αναφερόμενος στην κατάσταση στο βόρειο μέτωπο, ο Νετανιάχου δήλωσε: «Θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια στον βορρά. Αυτό προϋποθέτει τη διατήρηση της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο. Προϋποθέτει ότι δεν θα αποχωρήσουμε από εκεί όσο οι ανάγκες ασφαλείας του Ισραήλ το επιβάλλουν. Η ζώνη αυτή χωρίζει τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ από τους πολίτες και τους οικισμούς μας».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε επίσης τον στρατηγικό στόχο της χώρας του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας: «Θα συνεχίσουμε να παραμένουμε προσηλωμένοι στον υπέρτατο στόχο που μας καθοδηγεί: το Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν τη νύχτα μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου. Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε «ψηφιακά», με αποτέλεσμα το μνημόνιο να τεθεί άμεσα σε ισχύ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προσωπικά αντίγραφο της συμφωνίας κατά τη διάρκεια δείπνου με τον πρόεδρο της Γαλλίας στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών, ενώ φωτογραφία του υπογεγραμμένου εγγράφου εστάλη στους Ιρανούς και στις χώρες που μεσολάβησαν για τη συμφωνία.

Η πρώτη διάταξη του μνημονίου προβλέπει άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, υπογραμμίζοντας ρητά ότι αυτό περιλαμβάνει και τον Λίβανο, ο οποίος αναφέρεται τρεις φορές στο συγκεκριμένο άρθρο.

Το Ισραήλ επεδίωκε να αποφευχθεί η σύνδεση των μετώπων του Λιβάνου με τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.



Πηγή: skai.gr

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