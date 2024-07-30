Από την κωμωδία κινουμένων σχεδίων «Jetsons» μέχρι το «Blade Runner», τα ιπτάμενα αυτοκίνητα έχουν αποτελέσει σταθερό θέμα ταινιών επιστημονικής φαντασίας που έχουν σπάσει τα ταμεία.

Η επιστημονική φαντασία έγινε επισήμως πραγματικότητα, σύμφωνα με τη MailOnline, όταν ένα αληθινό ιπτάμενο ταξί, κάλυψε την απόσταση των 902 χλμ σε δοκιμαστική πτήση στην Καλιφόρνια.

Δημιουργός του ιπτάμενου αυτοκινήτου είναι η αεροπορική εταιρεία Joby Aviation και το μοναδικό καύσιμο του είναι το υδρογόνο, με αποτέλεσμα να μην εκπέμπει τίποτα άλλο στην ατμόσφαιρα πέραν ατμού.

Ο JoeBen Bevirt, ιδρυτής και CEO της Joby, δήλωσε: «Φανταστείτε να μπορείτε να πετάξετε από το Σαν Φρανσίσκο στο Σαν Ντιέγκο, από τη Βοστώνη στη Βαλτιμόρη, από το Νάσβιλ στη Νέα Ορλεάνη, χωρίς να χρειαστεί να μεταβείτε στο αεροδρόμιο και εκπέμποντας στο περιβάλλον μόνο ατμό. Αυτός ο κόσμος είναι πιο κοντά από ποτέ».

Γιατί ξεχωρίζει αυτό το ιπτάμενο αυτοκίνητο από άλλα

Οι μπαταρίες του σκάφους έχουν αντικατασταθεί με μια κυψέλη καυσίμου ικανή να χωρέσει 40 κιλά (88 λίβρες) υγρού υδρογόνου που μπορεί να μετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια, θερμότητα και υδρατμούς κατά την πτήση.

Ωστόσο, το ταξί εξακολουθεί να διατηρεί μερικές ενσωματωμένες μπαταρίες για να παρέχει πρόσθετη ισχύ κατά την απογείωση και την προσγείωση.

Το πλεονέκτημα της χρήσης υδρογόνου είναι ότι επιτρέπει στο αεροσκάφος να ταξιδέψει πολύ περισσότερο χωρίς ανεφοδιασμό.

Μια έκδοση του ιπτάμενου ταξί εξοπλισμένη με μπαταρίες μπορούσε να πετάξει για 100 έως 150 μίλια (160 έως 240 km) πριν χρειαστεί να επαναφορτιστεί.

Το συγκεκριμένο ιπτάμενο αυτοκίνητο μπορεί να κουβαλήσει μέχρι τέσσερις επιβάτες με μέγιστη ταχύτητα τα 200χλμ την ώρα. Μπορεί να πετάξει άνετα εντός της πόλης.

Αυτός ο σχεδιασμός με υδρογόνο, ωστόσο, θα επέτρεπε στο ταξί να κάνει διαδρομές μεταξύ πόλεων και χωρών χωρίς να χρειάζεται ανεφοδιασμό.

Πότε θα βγει στους «δρόμους»

Η Joby λέει ότι είναι το πρώτο αεροσκάφος ηλεκτρικής κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (EVTOL) που ολοκλήρωσε τρεις από τους πέντε γύρους πιστοποίησης της Ομοσπονδιακής Αρχής Αεροπορίας.

Το αρχικό δοκιμαστικό σκάφος έχει πραγματοποιήσει τώρα 25.000 μίλια (40.000 χλμ.) δοκιμαστικών πτήσεων στη Μαρίνα, την Καλιφόρνια και τη Νέα Υόρκη.

Η Joby λέει ότι θα επικεντρωθεί τώρα στην εξασφάλιση του τέταρτου σταδίου πιστοποίησης και αναμένει ότι ο σχεδιασμός της μπαταρίας θα είναι διαθέσιμος προς πώληση έως το 2025.

Η Joby Aviation είχε προηγουμένως ισχυριστεί ότι τα ταξίδια της με ιπτάμενα ταξί θα είναι διαθέσιμα στο Ντουμπάι από τις αρχές του επόμενου έτους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.