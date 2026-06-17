Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν ότι η ομάδα του Ιράν θα πρέπει να εγκαταλείψει τη χώρα εντός λίγων ωρών μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Λος Άντζελες και το Σιάτλ.

«Ήμασταν σαφείς ότι αυτή ήταν η διαδικασία», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ο Άντριου Τζουλιάνι, εκτελεστικός διευθυντής της Ομάδας Εργασίας της FIFA του Λευκού Οίκου.

Η ομάδα του Ιράν αναδείχθηκε ισόπαλη με τη Νέα Ζηλανδία σε έναν πολιτικά φορτισμένο αγώνα του Ομίλου G στο Λος Άντζελες τη Δευτέρα, έπειτα από μήνες αβεβαιότητας σχετικά με τη συμμετοχή της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η ιρανική αντιπροσωπεία αναχώρησε από τις ΗΠΑ λίγες ώρες μετά τη λήξη του αγώνα, περίπου στις 8 μ.μ. τοπική ώρα (03:00 GMT) και επέστρεψε στην κατασκήνωσή της στο Μεξικό, προκαλώντας επικρίσεις για τον χειρισμό των θεωρήσεών τους (της βίζας τους) από τις ΗΠΑ, καθώς η ομάδα δεν είχε ούτε μια μέρα για να ξεκουραστεί στο ξενοδοχείο της.

Ο προπονητής του Ιράν, Αμίρ Γκαλενόεϊ, δήλωσε μετά τον αγώνα ότι η ομάδα του είχε λάβει εντολή να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ και να επιστρέψει στο Μεξικό λίγες μόνο ώρες αργότερα. Ο Γκαλενόεϊ είπε ότι η ομάδα ανέμενε να περάσει τη νύχτα στην Καλιφόρνια για να μεγιστοποιήσει την κανονική διαδικασία ανάπαυσης μετά τον εναρκτήριο αγώνα.

Οι ΗΠΑ αντιμετώπισαν περαιτέρω αντιδράσεις, καθώς η βίζα εισόδου του Ιρανού ακραίου Μεχντί Τοραμπι έληξε μετά τον πρώτο αγώνα. Οι αξιωματούχοι της ομάδας επιβεβαίωσαν το απόγευμα της Τρίτης ότι του εξασφάλισαν μια νέα βίζα πολλαπλών εισόδων που του επέτρεπε να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για μελλοντικούς αγώνες.

«Το ζήτημα αυτό έχει επιλυθεί», δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. «Μόλις αντιληφθήκαμε το πρόβλημα, εργαστήκαμε για να διασφαλίσουμε ότι ο παίκτης μπορεί να συμμετάσχει σε κάθε παιχνίδι.»

Ο Τζουλιάνι δήλωσε σε συνέντευξη που μεταδόθηκε τη Δευτέρα το βράδυ στο CBS News ότι σε ορισμένα μέλη του υποστηρικτικού προσωπικού και των αξιωματούχων της ιρανικής ομάδας απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ, αλλά όλοι οι παίκτες και οι προπονητές είχαν λάβει βίζες.

Περιέγραψε επίσης τους όρους υπό τους οποίους η ιρανική ομάδα θα μπορούσε να έρθει στις ΗΠΑ για τους αγώνες της.

«Η ομάδα θα έχει το δικαίωμα να έρθει, μία ημέρα πριν από τον αγώνα. Θα τους ζητηθεί να φύγουν την ημέρα που ολοκληρώνεται ο αγώνας, δηλαδή το βράδυ του αγώνα από το Λος Άντζελες και το Σιάτλ», δήλωσε ο Τζουλιάνι.

Όταν ρωτήθηκε γιατί απαγορεύτηκε η είσοδος σε ορισμένο προσωπικό υποστήριξης και αξιωματούχους της ομάδας, ο Τζουλιάνι δεν θέλησε να επεκταθεί σε λεπτομέρειες, αλλά αναφέρθηκε σε προηγούμενα σχόλια που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με την απαγόρευση εισόδου σε άτομα που έχουν άμεσους δεσμούς με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν.

«Ο υπουργός Ρούμπιο το είπε πολύ ξεκάθαρα: Οποιοσδήποτε έχει άμεσους δεσμούς με το IRGC δεν θα έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και δεν πρόκειται να αφήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο να είναι ο λόγος για τον οποίο μπορούν να έρθουν», δήλωσε ο Τζουλιάνι. «Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ σαφές γιατί».

Ο αρχηγός του Ιράν, Μεχντί Ταρέμι, δήλωσε ότι η ομάδα αναγκάστηκε να κάνει πέντε ώρες ταξιδιού και ελέγχους ασφαλείας κατά τη διάρκεια ενός συνήθως πολύ σύντομου ταξιδιού από την Τιχουάνα στην περιοχή του Λος Άντζελες την Κυριακή.

«Νομίζω ότι η FIFA πρέπει να μας βοηθήσει περισσότερο από αυτό», είπε ο Ταρέμι.

Πηγή: skai.gr

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