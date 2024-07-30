Παρουσιάστηκε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη, το υποβοηθούμενο από την τεχνητή νοημοσύνη σύστημα πολιτικής προστασίας CiviCS/Dryads, της ερευνητικής ομάδας Scanlab του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεποικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της εταιρείας ΡROBOTEK.

Παρουσία της υφυπουργού Ανάπτυξης, αρμόδιας για θέματα καινοτομίας και νέων τεχνολογιών, Ζωής Ράπτη, του γενικού γραμματέα Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μανώλη Γραφάκου, του αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, Λεωνίδα Μανωλάκου, εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, δημοτικών αρχών, του πυροσβεστικού σώματος και της εταιρείας Huawei, η οποία χρηματοδότησε το πρόγραμμα, έγινε μία πρώτη επίδειξη των δυνατοτήτων του προγράμματος, που φιλοδοξεί να δώσει λύση, όχι μόνο στο κομμάτι της πρόληψης πυρκαγιών, αλλά και στη διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων, όπως είναι η εκκένωση περιοχών.

Το πρόγραμμα έχει τέσσερις βασικές λειτουργίες: 1. Πρόληψη, 2. Ανίχνευση (φωτιάς, καπνού) 3. Πρόβλεψη επέκτασης του φαινομένου και 4. Διαχείριση πληθυσμού σε έκτακτες περιστάσεις (ενημέρωση, εκκένωση).

«Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη φέρνουν ριζοσπαστικές αλλαγές σε κάθε τομέα και ένα τέτοιο ακριβώς παράδειγμα είναι το σύστημα 'Δρυάδες'», ανέφερε στον χαιρετισμό της η κ. Ράπτη και χαρακτήρισε το σύστημα «καινοτόμο» και «ιδιαίτερα σημαντικό για την προστασία των ανθρωπίνων ζωών».

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικό δείγμα συνεργασίας μεταξύ μιας ερευνητικής ομάδας, μιας start-up επιχείρησης, που προωθούν την έρευνα και την καινοτομία. Είναι αυτό το ζητούμενο στη σύνδεση της ερευνας με την αγορά εργασίας, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να μεταφράσουμε σε απτά αποτελέσματα, σε αγαθά και υπηρεσίες προς όφελος του κοινωνικού συνόλου», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο κ. Γραφάκος ανέφερε ότι ήδη υπάρχει «ουσιαστική συνεργασία» με την ομάδα της καθηγήτριας του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Νάνσυς Αλωνιστιώτη που ηγείται της ομάδας Scanlab.

Μάλιστα, σημείωσε την ανάγκη ύπαρξης λύσης στις δεδομένες ανάγκες της χώρας και πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο πρόβλημα της ανεξέλεγκτης συγκέντρωσης αποβλήτων σε χώρους - κυρίως- της περιφέρειας. Ανακοίνωσε δε, ότι θα ξεκινήσει πιλοτικά το συγκεκριμένο σύστημα σε συγκεκριμένες περιοχές, σε συνεργασία με την ομάδα του Scanlab.

«Αποτέλεσμα της δυναμικής σύνδεσης της ακαδημαϊκής ερευνητικής δραστηριότητας με την αγορά και την καινοτομία. Το έργο που παρουσιάζεται σήμερα αποτελεί ζωντανό παράδειγμα του πώς η ακαδημαϊκή έρευνα μπορεί και υλοποιεί λύσεις με άμεσο, ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία» , ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Καραγιάννης, αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ, υπεύθυνος για την Έρευνα και την Καινοτομία.

«Χρειάζονται μόλις 15 λεπτά για να γίνει το κακό. Μέσα σε αυτό το περιθώριο των 15 λεπτών, μπορούμε να ελέγξουμε το φαινόμενο και να μην πάρει έκταση. Αυτό που δείχνουμε σήμερα, λοιπόν, έρχεται να δώσει το χρονικό 'παράθυρο' που χρειάζονται οι αρχές να ενημερωθούν, να οργανωθούν και να συντονιστούν. Είναι σημαντικό, το πώς η ακαδημαϊκή γνώση και η εμπειρία των ανθρώπων της αγοράς να δημιουργήσουν ένα τέτοιο υπερσύγχρονο σύστημα», επεσήμανε ο Παναγιώτης Αποστολόπουλος, ένας εκ των συνιδρυτών της PROBOTEK.

Τέλος, από την πλευρά της Ηuawei, η οποία έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση του προγράμματος, ο Ρεν Φουτζούν (Ren Fujun), CEO της Huawei Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τόνισε τη σημασία που έχει η τεχνολογία στο να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων, αλλά και να προστατευτεί το περιβάλλον. Εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι στο μέλλον θα βρεθούν περισσότερα ανάλογα συστήματα που θα απαντήσουν στις προκλήσεις της εποχής, δίνοντας λύσεις με προστιθέμενη αξία και τόνισε ότι η εταιρεία θα παραμείνει στο πλευρό τέτοιων πρωτοβουλιών.

Χαιρετισμό απεύθυναν και ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος, ο δήμαρχος Νισύρου Χριστοφής Κορωναίος (μέσω βίντεο) και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών Διονύσης Κυριακόπουλος, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία ύπαρξης ενός αξιόπιστου συστήματος, προκειμένου να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι φυσικές καταστροφές.

Πώς λειτουργεί

Παρουσιάζοντας το σύστημα, η καθηγήτρια Νάνσυ Αλωνιστιώτη τόνισε ότι πρόκειται για ένα σύστημα που είναι σχεδιασμένο για «να υποστηρίζει τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων και να στηρίζει τη διαδικασία της επιχειρησιακής προσπάθειας».

Πρόκειται, όπως είπε χαρακτηριστικά, για έναν «ελβετικό σουγιά», ο οποίος μπορεί να είναι ένα πολυεργαλείο στα χέρια των κατάλληλων ανθρώπων.

Όπως προαναφέρθηκε, το σύστημα λειτουργεί σε τέσσερα επίπεδα. Πρώτον, στο κομμάτι της πρόληψης, αισθητήρες, σταθερές κάμερες και drones, επιστρατεύονται για την επόπτευση περιοχών, τη σύνθεση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων του τι συμβαίνει σε κάθε περιοχή, όπως για παράδειγμα, υψηλή συγκέντρωση ξερών κλαδιών κοντά σε αστικά ή περιαστικά δάση.

Δεύτερον, στο κομμάτι της ανίχνευσης, με αυτοματοποιημένο τρόπο, τα άτομα που βρίσκονται σε ένα επιχειρησιακό κέντρο μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις, που μπορούν να αποτελέσουν βοήθεια κατά τη διάρκεια της επόπτευσης μιας περιοχής και ταυτόχρονα, παρέχεται ενημέρωση στο κεντρικό σύστημα.

Τρίτον, γίνεται πρόβλεψη, με βάση τις καιρικές συνθήκες της στιγμής, τη γεωμορφολογία και το μικροκλίμα της περιοχής, το πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο και ταυτόχρονα εξάγονται δεδομένα για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ότι μπορεί να εντοπίζεται το πού βρίσκονται άνθρωποι και ποιοι από αυτούς κινδυνεύουν άμεσα από το φαινόμενο. Από το σύστημα δημιουργούνται πλάνα εκκένωσης με βάση τα δεδομένα τις στιγμές και τις υποδομές που παρακολουθούν το φαινόμενο.

Τέταρτον, με τη χρήση μίας εφαρμογής, οι πολίτες ενημερώνονται άμεσα για την εξέλιξη του φαινομένου, αλλά και για το πλάνο εκκένωσης, εφ' όσον αυτό αποφασιστεί από τις αρχές. Μάλιστα, προβλέπεται η παροχή προσωποποιημένων ενημερώσεων και πληροφοριών, βάσει περιοχής, για το πώς θα εξελιχθεί η φωτιά και εφ όσον αποφασιστεί εκκένωση τους δίνεται διαδρομές διαφυγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

