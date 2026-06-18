ΕΕ: Απαιτητικές ασκήσεις ισορροπίας στη Σύνοδο Κορυφής

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στην επικείμενη διήμερη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, οι «27» θα επικεντρωθούν στην Ουκρανία, τους διαύλους επικοινωνίας με τη Ρωσία, τη στρατηγική απέναντι στην Κίνα και τις πρώτες συγκρούσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Οι ηγέτες της ΕΕ καλούνται να διατηρήσουν την ενότητά τους εν μέσω μεγάλων γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων για την επόμενη δεκαετία.

Η Ουκρανία, οι δίαυλοι επικοινωνίας με τη Ρωσία, η στρατηγική απέναντι στην Κίνα και οι πρώτες συγκρούσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό καθορίζουν την ατζέντα των «27».Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες



Οι «πόλεμοι» της Ευρώπης, η σχέση με την Κίνα και η μάχη για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, που ξεκινά απόψε στις Βρυξέλλες, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι «27» καλούνται να διατηρήσουν την ενότητά τους απέναντι στις μεγαλύτερες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας.

Πηγή: Deutsche Welle

Το ουκρανικό δίπτυχο στο επίκεντροΣτο μέτωπο της Ουκρανίας οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιχειρήσουν να αξιοποιήσουν τη νέα δυναμική, που διαμορφώνεται τόσο στο πεδίο της διεύρυνσης όσο και στις προσπάθειες αναζήτησης μιας βιώσιμης ειρηνευτικής προοπτικής. Στη Σύνοδο θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η αποκάλυψη ότι το γραφείο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έχει ήδη πραγματοποιήσει «σύντομες επαφές» με τη ρωσική πλευρά σε διπλωματικό επίπεδο, με στόχο το άνοιγμα διαύλων επικοινωνίας με το Κρεμλίνο.Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι στις Βρυξέλλες ωριμάζει η συζήτηση για έναν πιο ενεργό ευρωπαϊκό ρόλο σε μια μελλοντική διαπραγματευτική διαδικασία. Ωστόσο, χώρες όπως η Πολωνία και τα κράτη της Βαλτικής εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με επιφυλάξεις τις άμεσες επαφές με τη Μόσχα, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα ορισμού ειδικού Ευρωπαίου απεσταλμένου.Παράλληλα, οι ηγέτες θα εξετάσουν την πορεία της ενταξιακής διαδικασίας της Ουκρανίας, μετά το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων του Κιέβου με την ΕΕ αυτή την εβδομάδα και ενώ κάποια κράτη-μέλη απορρίπτουν ήδη την ταχεία πορεία προς την ένταξη. Η παρουσία πάντως του νέου πρωθυπουργού Πέτερ Μάγκιαρ στις Βρυξέλλες αναμένεται να επιτρέψει την ομόφωνη υιοθέτηση των συμπερασμάτων της Συνόδου, ειδικά για την Ουκρανία, μετά από σχεδόν δύο χρόνια.Ψηλά στην ατζέντα και οι σχέσεις με το ΠεκίνοΗ Κίνα αποτελεί το δεύτερο μεγάλο θέμα αιχμής. Πίσω από τον τεχνικό όρο «μακροοικονομικές ανισορροπίες», οι «27» θα συζητήσουν την ολοένα πιο δύσκολη οικονομική σχέση με το Πεκίνο. Η ανησυχία έχει ενταθεί, καθώς τα κράτη-μέλη καταγράφουν αυξανόμενα εμπορικά ελλείμματα και φόβους για αποβιομηχάνιση.Ωστόσο, ενώ η Γαλλία, η Πολωνία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και οι σκανδιναβικές χώρες ζητούν πιο αποφασιστικά μέτρα απέναντι στις κινεζικές επιδοτήσεις, η Γερμανία, η Ισπανία και η Ελλάδα εμφανίζονται πιο προσεκτικές, φοβούμενες εμπορικά αντίποινα. Το πιθανότερο αποτέλεσμα είναι να αποφασιστεί σταδιακή σκλήρυνση της ευρωπαϊκής στάσης, χωρίς «ρήξη» με το Πεκίνο.Αύριο οι «27» θα στραφούν στον νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την περίοδο 2028-2034. Η συμβιβαστική πρόταση της κυπριακής προεδρίας της ΕΕ προκαλεί ήδη αντιδράσεις, με τις «φειδωλές» χώρες να ζητούν μεγαλύτερες περικοπές και τους «Φίλους της Συνοχής», ανάμεσά τους και η Ελλάδα, να επιδιώκουν διατήρηση ισχυρής χρηματοδότησης για τις περιφέρειες και την αγροτική πολιτική.

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