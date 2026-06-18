Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ανακοίνωσε την πρόθεση δημιουργίας κλειστού και ελεγχόμενου χώρου ολιγοήμερης παραμονής μεταναστών και προσφύγων στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Μοιρών, στον χώρο των πρώην αποθηκών «Σκουλούδη».

Ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, ζήτησε να ληφθούν υπόψη περιβαλλοντικά και ζητήματα πολιτικής προστασίας που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής πριν την οριστικοποίηση της απόφασης, ενώ το θέμα θα συζητηθεί σε Δημοτικό Συμβούλιο στις 22 Ιουνίου 2026.

Η δομή θα λειτουργεί ως Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας/Κράτησης, με σκοπό την καταγραφή και μεταφορά των νεοαφιχθέντων μεταναστών στις δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας εντός 2-3 ημερών, παρόμοια με αυτή στην Αγιά Χανίων.

Μετά τη γνωστοποίηση από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, προς τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, της πρόθεσης για δημιουργία κλειστού και ελεγχόμενου χώρου ολιγοήμερης παραμονής μεταναστών και προσφύγων στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Μοιρών, στον χώρο των πρώην αποθηκών «Σκουλούδη», ο δήμαρχος Ηρακλείου με ανακοίνωσή του, ζητά πριν την οριστικοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης να ληφθούν υπόψη μια σειρά ζητημάτων που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση:

«Τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό ενημέρωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, για την απόφασή του να δημιουργηθεί κλειστός και ελεγχόμενος χώρος ολιγοήμερης παραμονής μεταναστών/προσφύγων στο 10ο χιλιόμετρο της ΕΟ Ηρακλείου - Μοιρών, στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ζήτησε από τον Υπουργό πριν από την οριστικοποίηση της απόφασης να λάβει υπόψη του τα ζητήματα, κυρίως περιβαλλοντικά και πολιτικής προστασίας, που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής. Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής το θέμα θα έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχει συγκληθεί για τη Δευτέρα 22/6, στη βάση του Ψηφίσματος που έχει ήδη εκδοθεί (23/3/2026). Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργού Μετανάστευσης, θα πρόκειται για μια Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας/Κράτησης όπως η αντίστοιχη στην Αγιά Χανίων, για την καταγραφή και μεταφορά των νεοαφιχθέντων μεταναστών στις δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας εντός 2-3 ημερών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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