Περιτριγυρισμένη από μία τεχνητή λίμνη, αλλά και πυκνή βλάστηση μία νησίδα στη Χεφέι, την πρωτεύουσα της επαρχίας Ανχουέι που βρίσκεται στα ανατολικά της Κίνας, είναι αφιερωμένη στην έρευνα για την πυρηνική σύντηξη για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Το Νησί της Επιστήμης είναι επιτομή της καινοτομίας, αντιπροσωπεύοντας το άνοιγμα της κινεζικής επιστήμης και της τεχνολογίας στην έρευνα για το μέλλον της καθαρής ενέργειας, όπως επίσης και λύσεων για την κλιματική αλλαγή, αλλά και για τα προβλήματα υγείας, μέσω της συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Ένα πράγμα που μου αρέσει πραγματικά εδώ, όπως μπορείτε να δείτε στην αίθουσα ελέγχου, είναι ο μεγάλος αριθμός των νέων ανθρώπων που εμπλέκονται στην υλοποίηση του προγράμματος. Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η σύντηξη», δήλωσε ο Ρίτσανρτ Πιτς, υπεύθυνος του προγράμματος The Experiments and Plasma Operation Section of the International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

