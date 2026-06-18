Ο αριθμός των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας ξεπέρασε τους 1.000 από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία τον περασμένο Οκτώβριο, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα, καθώς τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια τελευταία ισραηλινή επιδρομή.

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Οι γιατροί δήλωσαν ότι μια ισραηλινή επιδρομή έπληξε ένα όχημα στον κεντρικό δρόμο Ομάρ αλ Μοχτάρ στην πόλη της Γάζας, σκοτώνοντας τρεις, καθώς η βία συνεχίζεται παρά τη νέα προσπάθεια εκεχειρίας από μεσολαβητές.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε άμεσα την επίθεση.

Συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου περιστατικού, ο αριθμός των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από την εκεχειρία του Οκτωβρίου 2025 που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέρχεται σε 1.008, δήλωσε το υπουργείο Υγείας.

Το Ισραήλ αναφέρει ότι τέσσερις από τους στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί από μαχητές κατά την περίοδο αυτή.

Επίσης, τονίζει ότι οι επιδρομές του έχουν στόχο να «αποτρέψουν επικείμενες επιθέσεις της Χαμάς και άλλων μαχητών». Η Χαμάς σπάνια αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με τους θανάτους των μαχητών της.

Ισραήλ και Χαμάς παραμένουν σε αδιέξοδο σχετικά με το πώς να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να ελέγχει περισσότερο από το 60% του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας και έχει διατάξει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ενώ έχουν καταστρέψει τα εναπομείναντα κτίρια.

Σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός των 2 εκατ. ανθρώπων, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν εκτοπιστεί πολλές φορές, ζουν τώρα σε μια μικροσκοπική λωρίδα γης κατά μήκος της ακτής, κυρίως σε αυτοσχέδιες σκηνές ή κατεστραμμένα κτίρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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