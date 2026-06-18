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Μουντιάλ 2026: Γιατί οι οπαδοί της Σκωτίας τοποθετούν κώνους κυκλοφορίας πάνω στα αγάλματα στη Βοστώνη;

 «Δεν έχω ιδέα τι σημαίνει, αλλά είναι ένα ωραίο μικρό σύμβολο της Σκωτίας. Είναι ένα σημάδι που δείχνει ότι οι Σκωτσέζοι ήταν εδώ»

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Βοστώνη

Οι οπαδοί της Σκωτίας αποφάσισαν να… στολίσουν τα αγάλματα της Βοστώνης με πορτοκαλί κώνους κυκλοφορίας!

Για παράδειγμα, το άγαλμα «Arms of Friendship» στο Ναυπηγείο του Τσάρλσταουν «φόρεσε» κώνους κυκλοφορίας τις προηγούμενες ημέρες. Παρόμοια… μεταχείριση γνώρισε και το άγαλμα του θρύλου του μπάσκετ των Boston Celtics, Μπιλ Ράσελ.

Ο 26χρονος Μπρένταν ΜακΓκίλικαντι, δήλωσε στο BBC ότι «θαύμασε» τη νέα προσθήκη στο άγαλμα καθώς πήγαινε στη δουλειά του.

 «Δεν έχω ιδέα τι σημαίνει, αλλά είναι ένα ωραίο μικρό σύμβολο της Σκωτίας. Είναι ένα σημάδι που δείχνει ότι οι Σκωτσέζοι ήταν εδώ».

Μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, οι αρχές της Βοστώνης είχαν αρχίσει να απομακρύνουν τους κώνους κυκλοφορίας από τα αγάλματα — χωρίς ωστόσο να πτοούνται οι οπαδοί της Σκωτίας.

Ο Αλιστέρ Μπλέικ, από τη Γλασκώβη, σημειώνει: «Είνα χειρονομία… φιλίας των κατοίκων της Γλασκώβης. Νομίζω ότι τη βλέπεις πιο συχνά εδώ επειδή υπάρχουν τόσα πολλά αγάλματα.»

Εκτιμάται ότι 20.000 έως 30.000 οπαδοί της Σκωτίας ταξίδεψαν στη Βοστώνη για την πρεμιέρα της Σκωτίας στο Μουντιάλ 2026, εναντίον της Αϊτής την περασμένη εβδομάδα, όπου οι Σκωτσέζοι κέρδισαν με 1 - 0.
 

Η πρακτική αυτή είναι γνωστή σε όλους όσους κατάγονται από τη Γλασκώβη, όπου το άγαλμα του Δούκα του Ουέλλινγκτον στην Γκαλερί Σύγχρονης Τέχνης φοράει έναν… κώνο στα εκθέματα της δεκαετάις του 1980. Η συγκεκριμένη πρακτική μάλιστα αποτελεί πηγή έμπνευσης για τον γνωστό καλλιτέχνη Banksy.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 ποδόσφαιρο Βοστώνη Σκωτία
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