Ο Εβάν Φουρνιέ έχει δηλώσει πως παρακολουθώντας από κοντά το Final 4 του Παρισιού το 2010 μπήκε μέσα του το «μικρόβιο» του Ολυμπιακού και έκτοτε είχε βάλει στο μυαλό του πως κάποια μέρα θα παίξει σε αυτή την ομάδα. Όπως κι έγινε 15 χρόνια μετά, με τον ίδιο να κατακτά την κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης με τα ερυθρόλευκα φέτος.

Ένα εξαιρετικό βίντεο που δημιουργήθηκε με AI παρουσιάζει σαν... όραμα, αυτό που είδε ο 18χρονος Εβάν Φουρνιέ, παίκτης της Ναντέρ τότε. Την ώρα που προπονούταν μόνος του, άκουσε φωνές από μια πόρτα, τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και είδε το... μέλλον, με την αποθεωτική υποδοχή κατά την άφιξή του και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Μέχρι να τον διακόψει ο φύλακας της εγκατάστασης.

«Δεκατέσσερα χρόνια μετά ο Εβάν Φουρνιέ υπέγραψε στην ομάδα που είχε δει εκείνη τη νύχτα. Έναν χρόνο αργότερα, ο ίδιος κατέκτησε την Ευρωλίγκα και ήταν ο MVP του Final 4 και των τελικών του πρωταθλήματος», καταλήγει το βίντεο.

Το αισθητικό αποτέλεσμα άρεσε πολύ στον Φουρνιέ, ο οποίος σχολίασε στο Χ «είναι... φωτιά!»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.