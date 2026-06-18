Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιούν Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες χωρίς τον Ούγγρο πολιτικό Βίκτορ Όρμπαν για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια.

Πρωθυπουργοί, καγκελάριοι και πρόεδροι έχουν έρθει και παρέλθει, όμως ο Όρμπαν υπήρξε σταθερή παρουσία στους διαδρόμους εξουσίας των Βρυξελλών, συμβάλλοντας στη δεξιά στροφή της Ευρώπης και προωθώντας μια μορφή εθνικιστικού λαϊκισμού που γνώρισε αυξανόμενη επιτυχία στην ήπειρο και έχει γίνει πρότυπο για το κίνημα MAGA στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Όρμπαν, που πλέον είναι ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην Ουγγαρία, συγκρούστηκε επανειλημμένα με την ΕΕ, κατηγορώντας τους θεσμούς και τους ηγέτες της, ενώ παραβίαζε ευρωπαϊκούς κανόνες και αποδυνάμωνε τους θεσμικούς μηχανισμούς ελέγχου και ισορροπίας στη χώρα του.

Για χρόνια αποτέλεσε εμπόδιο στις φιλοδοξίες της ΕΕ σχετικά με την Ουκρανία και άλλα ζητήματα. Μετά την ήττα του στις κρίσιμες εκλογές του Απριλίου, παρακολουθεί πλέον από το περιθώριο τον διάδοχό του, Πέτερ Μάγκιαρ, να συμμετέχει στη σύνοδο μαζί με ηγέτες όπως οι Σάντσεθ, Μακρόν και Μερτς, προωθώντας πολιτικές που πιθανότατα συγκρούονται με το όραμα του Όρμπαν.

Καθώς η σύνοδος ξεκινούσε με βασικό θέμα την ενίσχυση της στήριξης προς την Ουκρανία, ο Όρμπαν βρισκόταν επίσης στις Βρυξέλλες, περιστοιχισμένος από τους ακροδεξιούς συμμάχους του και πλέον εκτός των αιθουσών εξουσίας όπου κυριαρχούσε επί χρόνια.

Συμμετείχε σε συνάντηση της πολιτικής ομάδας Patriots for Europe, μιας συμμαχίας ακροδεξιών κομμάτων από όλη την ΕΕ, η οποία αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο ευρωκοινοβούλιο.

Στο περιθώριο, αλλά ανάμεσα σε συμμάχους

Παρά τη βαριά εκλογική του ήττα - η οποία χαιρετίστηκε με ανακούφιση από πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες και θεωρήθηκε από αρκετούς αναλυτές ως απόρριψη της συγκρουσιακής του στάσης απέναντι στην ΕΕ και των στενών σχέσεών του με τη Ρωσία - ο Όρμπαν εξακολουθεί να πιστεύει ότι τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης βρίσκονται κοντά σε μια σημαντική πολιτική άνοδο.

Σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες την Τετάρτη δήλωσε ότι η εκλογική του ήττα δεν ανέκοψε «την άνοδο των πατριωτικών πολιτικών οργανώσεων, κοινοτήτων και κομμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη».

«Καμία εκλογική ήττα δεν μπορεί να σταματήσει αυτή την ιστορική διαδικασία», είπε. «Οι αντι-μεταναστευτικές και κυριαρχικές πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη θα συνεχίσουν να ενισχύονται τους επόμενους μήνες και χρόνια.»

Ο Όρμπαν ελπίζει ότι οι Patriots for Europe θα αποτελέσουν όχημα για τη μεταμόρφωση της ΕΕ σύμφωνα με το δικό του όραμα, περιορίζοντας για παράδειγμα τις αρμοδιότητες της Ένωσης σε ζητήματα κράτους δικαίου και δημοκρατίας, υιοθετώντας αυστηρή στάση απέναντι στη μετανάστευση και προωθώντας στενότερη συνεργασία με τη Ρωσία και την Κίνα.

Επί χρόνια υπήρξε το βασικό εμπόδιο στις προσπάθειες της ΕΕ να προωθήσει την ένταξη της Ουκρανίας. Ωστόσο, η νέα ουγγρική κυβέρνηση του Μαγιάρ και του κεντροδεξιού κόμματος Tisza Party έχει δεσμευτεί για πιο εποικοδομητική συνεργασία με τις Βρυξέλλες.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ουγγαρία απέσυρε το βέτο της στην έναρξη της ενταξιακής διαδικασίας της Ουκρανίας, έπειτα από εβδομάδες διαπραγματεύσεων με το Κίεβο σχετικά με τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας στη δυτική Ουκρανία.

Μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή ακροδεξιά

Η ευρωπαϊκή ακροδεξιά έχει πράγματι σημειώσει ορισμένες πρόσφατες επιτυχίες. Το κόμμα National Rally της Λε Πεν ενίσχυσε τη θέση του στις δημοτικές εκλογές της Γαλλίας, ενώ η Alternative for Germany (AfD) καταγράφει ολοένα καλύτερες επιδόσεις στις δημοσκοπήσεις.

Ο λαϊκιστής ηγέτης της Τσεχίας Andrej Babiš, σύμμαχος του Όρμπαν, επέστρεψε στην πρωθυπουργία πέρυσι και είναι πλέον ο μοναδικός ηγέτης κράτους-μέλους της ΕΕ που ανήκει στους Patriots for Europe.

Οι δυνάμεις της δεξιάς κατάφεραν επίσης να προωθήσουν βαθιές μεταρρυθμίσεις στη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, χάρη σε συνεργασία με το κεντροδεξιό European People's Party. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων επέκριναν έντονα τα μέτρα, τα οποία αυξάνουν τις εξουσίες επιτήρησης, επιταχύνουν τις απελάσεις μεταναστών και προβλέπουν τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός της ΕΕ, γνωστών ως «κόμβοι επιστροφής».

Ωστόσο, έχουν εμφανιστεί και ρήγματα στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, εξαιτίας διαφωνιών σχετικά με τη στάση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον πόλεμο του Ισραήλ με το Ιράν και τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) για προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Πλέον, χωρίς τον Όρμπαν να διαθέτει το δικαίωμα βέτο στις αποφάσεις της ΕΕ, μια τακτική που χαρακτήριζε ολοένα και περισσότερο τον ρόλο του στις συνόδους κορυφής, το σημαντικότερο εμπόδιο για την έναρξη της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ουσιαστικά αρθεί.



Πηγή: skai.gr

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