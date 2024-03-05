Αδύνατη η σύνδεση σε Facebook και messenger- Προβλήματα και στο instagram

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα σε εκατομμύρια προφίλ στο σύνολο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Meta καθώς χρήστες, «πετάχθηκαν» από τους λογαριασμούς τους σε facebook ή Messanger και αδυνατούν έκτοτε να έχουν πρόσβαση.

Το «κρασάρισμα» στα προφίλ παρατηρήθηκε μαζικά τόσο στην Ελλάδα όσο και άλλες γωνιές του πλανήτη.

Ενδεικτικά, Σύμφωνα με το downdetector, οι αναφορές για προβλήματα σε Facebook και Instagram έχουν «εκτοξευθεί» από τις 17:00 και μετά.

Παρομοίως, προβλήματα σύνδεσης παρατηρήθηκαν και στο instagram στο οποίο αυτή την ώρα η είσοδος είναι δυνατή ωστόσο υπάρχουν προβλήματα ανανέωσης ροής και λήψης- αποστολής μηνυμάτων.

To γεγονός ότι το πρόβλημα εκδηλώθηκε ταυτόχρονα σε Facebook και Instagram υποδηλώνει ότι πρόκειται για κεντρική δυσλειτουργία των υποδομών της Meta Platforms, στην οποία ανήκουν οι δύο υπηρεσίες.

Μέχρι στιγμής η Meta δεν έχει διευκρινίσει τη φύση του προβλήματος, ούτε έχει ενημερώσει για το πότε θα αποκατασταθεί η λειτουργία των υπηρεσιών της.

"Είμαστε ενήμεροι ότι οι χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες μας. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό", έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Άντι Στόουν, εκπρόσωπος του ομίλου.

Ο Downdetector κατέγραψε έως 580.000 αναφορές χρηστών για το Facebook και έως 92.000 για το Instagram, ωστόσο ο ιστότοπος έδειχνε αξιοσημείωτη μείωση των αναφορών λιγότερο από μία ώρα μετά την έναρξη της διακοπής λειτουργίας.

"Είμαστε ενήμεροι για ένα πρόβλημα που επηρεάζει τη σύνδεση με το Facebook. Οι ομάδες των μηχανικών μας προσπαθούν εντατικά να επιλύσουν το πρόβλημα όσο το δυνατόν γρηγορότερα", δήλωσε ο καλιφορνέζικος όμιλος στον ιστότοπό του, καταγράφοντας ενδεχόμενα προβλήματα.

Σχεδόν 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία από τις πλατφόρμες του κολοσσού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp) κάθε μήνα.

Στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), η διακοπή λειτουργίας του Meta προκάλεσε πολλά ειρωνικά σχόλια, κυρίως από την αντίπαλη εταιρία. "Αν διαβάζετε αυτό το μήνυμα, είναι γιατί οι διακομιστές μας λειτουργούν", αστειεύτηκε ο Έλον Μασκ, ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας.

