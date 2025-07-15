Στη φαρέτρα του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ θα τεθεί το Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης, που ξεκίνησε από τη startup «xAI» του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ, σύμφωνα με το Politico.

Σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα X, ο Ίλον Μασκ παρουσίασε το Grok for Government της εταιρείας του xAI. Πρόκειται για μια σειρά υπηρεσιών ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μελών της κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η εν λόγω συμφωνία με την κυβέρνηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για το AI του Μασκ.

Το Grok δημιουργήθηκε από την εταιρεία «xAI» του Ίλον Μασκ, προκειμένου να εκπληρώσει τον στόχο του Νοτιοαφρικανού δισεκατομμυριούχου τεχνολογίας να ανταγωνιστεί την OpenAI, η οποία έχει ήδη συνάψει συμφωνίες Άμυνας και τεχνολογίας διαστήματος.

Η συμφωνία, η οποία έχει «ταβάνι» τα 200 εκατ. δολάρια, περιλαμβάνει λεπτομέρειες για νέες ιδέες υπηρεσιών με προγράμματα που είναι ιδικά σχεδιασμένα προκειμένου να προσαρμοστούν στις ανάγκες εθνικής ασφαλείας και με εφαρμογές (apps) που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να επιταχύνουν διαδικασίες στην υγειονομική περίθαλψη, τη θεμελιώδη επιστήμη και την εθνική ασφάλεια.

Το Grok, ωστόσο, έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση τις τελευταίες ημέρες. Το chatbot τεχνητής νοημοσύνης εξαπέλυσε μέσω αναρτήσεων κύμα αντισημιτικών σχολίων την περασμένη εβδομάδα, αφού ο Μασκ ανακοίνωσε ότι θα γίνουν αλλαγές στο πρόγραμμα.

Η X δήλωσε ότι αφαίρεσε τις αναρτήσεις και ότι το πρόβλημα δεν σχετιζόταν με το γλωσσικό μοντέλο του chatbot.

Το υπουργείο Άμυνας δεν έκανε άμεσα κάποιο σχόλιο, αλλά παρέπεμψε το Politico στον ιστότοπό του για τις δημόσιες πληροφορίες. Η Anthropic και η Google συνάψαν επίσης συμφωνίες με το υπουργείο Άμυνας.

Η συμφωνία έρχεται καθώς το ρήγμα στις σχέσεις Τραμπ και Μασκ διευρύνεται. Ο Μασκ, ο οποίος ξόδεψε περίπου 300 εκατ. δολάρια για να συμβάλλει στην εκλογή Τραμπ και άλλων Ρεπουμπλικανών το 2024, έχει ασκήσει δημόσια κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο για τον μεγάλο όμορφο λογαριασμό του (megabill) και τη διαχείρισή του εθνικού χρέους.

Ο Μασκ κατηγόρησε, επίσης, τον Ντόναλντ Τραμπ και το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι απέκρυψαν κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τον Τζέφρι Επστάιν, τον πρώην χρηματοοικονομικό σύμβουλο που καταδικάστηκε για σεξουαλικά εγκλήματα. Όταν ο Μασκ ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει το δικό του τρίτο κόμμα, ο Τραμπ είπε ότι «έχει ξεφύγει τελείως».

Πηγή: skai.gr

