Η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Δανία και η Ελλάδα θα δοκιμάσουν μια εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, δήλωσε τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εν μέσω αυξανόμενης παγκόσμιας ανησυχίας για τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία των παιδιών.

Η εγκατάσταση της εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας βασίζεται στις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές με το Ευρωπαϊκό Πορτοφόλι Ψηφιακής Ταυτότητας, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον επόμενο χρόνο. Οι πέντε χώρες μπορούν να προσαρμόσουν το μοντέλο σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους, να το ενσωματώσουν σε μια εθνική εφαρμογή ή να το διατηρήσουν ξεχωριστά.

Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΕ δημοσίευσε επίσης κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικτυακές πλατφόρμες ώστε να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των ανηλίκων, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής τους με τον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) της ΕΕ.

Η ιστορική νομοθεσία, η οποία τέθηκε σε ισχύ πέρυσι, απαιτεί από την Google της Alphabet, την Meta Platforms, το TikTok της ByteDance και άλλες διαδικτυακές εταιρείες να κάνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση του παράνομου και επιβλαβούς διαδικτυακού περιεχομένου.

Το X του Ίλον Μασκ, το TikTok, το Facebook και το Instagram του Meta, καθώς και αρκετές ιστοσελίδες με περιεχόμενο για ενηλίκους, ερευνώνται επί του παρόντος από τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ σχετικά με το εάν συμμορφώνονται με τον Νόμο περί Ψηφιακής Ασφάλειας (DSA).

Οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ δήλωσαν ότι οι νέες κατευθυντήριες γραμμές θα βοηθήσουν τις διαδικτυακές πλατφόρμες να αντιμετωπίσουν τον εθιστικό σχεδιασμό, τον κυβερνοεκφοβισμό, το επιβλαβές περιεχόμενο και την ανεπιθύμητη επαφή από αγνώστους.

«Οι πλατφόρμες δεν έχουν καμία δικαιολογία να συνεχίζουν πρακτικές που θέτουν τα παιδιά σε κίνδυνο», δήλωσε η επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ, Χένα Βίρκουνεν.

Η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία των παιδιών έχει γίνει μια αυξανόμενη παγκόσμια ανησυχία, με δεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ να μηνύουν τη Meta, ενώ η Αυστραλία πέρυσι απαγόρευσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών.

Πηγή: skai.gr

