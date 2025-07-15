Ρωγμές στο τρίγωνο Τραμπ-Μασκ-MAGA λόγω της υπόθεσης Έπσταϊν

«Πόσοι από εσάς είστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της έρευνας για τον Έπσταϊν;» ρώτησε η γνωστή σχολιάστρια του Fox News, Λόρα Ίνγκραχαμ, τους παρευρισκόμενους σε συνέδριο νεαρών συντηρητικών που διοργάνωσε η υπερσυντηρητική οργάνωση Turning Point USA. Η απάντηση, σύμφωνα με τη Washington Post, ήταν ένα παρατεταμένο και έντονο «γιουχάρισμα».

Ο Τζέφρι Έπσταϊν, υπενθυμίζεται, ήταν πρώην χρηματοοικονομικός σύμβουλος με ισχυρές διασυνδέσεις, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το 2019 σε κελί φυλακής στο Μανχάταν, ενώ αντιμετώπιζε ομοσπονδιακές κατηγορίες για σωματεμπορία ανηλίκων. Είχε κατηγορηθεί κατ’ επανάληψη για κακοποίηση και εκμετάλλευση ανήλικων κοριτσιών, ενώ είχε παραδεχθεί την ενοχή του το 2008 για τις κατηγορίες που του είχαν απαγγελθεί στη Φλόριντα για προαγωγή παιδιών σε πορνεία και για προτροπή σε πορνεία.

Το όνομά του συνδεόταν με πρόσωπα υψηλού προφίλ: ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, ο πρίγκιπας Άντριου της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, ο Μπιλ Γκέιτς, ο πρώην CEO της Victoria’s Secret, Λέσλι Γουέξνερ, και ο δικηγόρος Άλαν Ντέρσοβιτς ήταν μόνο μερικοί από όσους είχαν προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον Έπσταϊν. Το προσωπικό του σημειωματάριο περιείχε δεκάδες ηχηρά ονόματα από το Χόλιγουντ, τη Γουόλ Στριτ και την Ουάσινγκτον μεταξύ αυτών και εκείνο του Ντόναλντ Τραμπ.

Παρότι ο Τραμπ ήταν μέρος του κύκλου γνωριμιών του Έπσταϊν, μια θεωρία συνωμοσίας άνθισε στο περιβάλλον του MAGA κινήματος: ότι ο Έπσταϊν διατηρούσε μια μυστική λίστα με τους πελάτες του και τη χρησιμοποιούσε για να χειραγωγεί διεφθαρμένους κυβερνητικούς αξιωματούχους και άλλους διάσημους. Η θεωρία συνωμοσίας υποστήριζε επίσης ότι ο θάνατος του Έπσταϊν δεν ήταν αυτοκτονία. Αντίθετα, δολοφονήθηκε στο κελί του για να μη μιλήσει.

Την περασμένη εβδομάδα, το FBI και το υπουργείο Δικαιοσύνης, με επικεφαλής δύο άτομα διορισμένα από τον Τραμπ, που κάποτε είχαν βοηθήσει στην υποδαύλιση των φημών για τον Έπσταϊν, εξέδωσαν υπόμνημα στο οποίο δήλωναν ότι μια διεξοδική έρευνα από τις υπηρεσίες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Έπσταϊν δεν διατηρούσε μυστική λίστα και ότι πράγματι αυτοκτόνησε.

Το υπόμνημα προσγειώθηκε στους κόλπους των πιστών του MAGA όπως το εμβόλιο για την Covid-19: το απέρριψαν πλήρως και αντ’ αυτού απαίτησαν την παραίτηση της Γενικής Εισαγγελέως Παμ Μπόντι. Ο Τάκερ Κάρλσον, έμπειρος θεωρητικός συνωμοσιών, σχολίασε στο podcast του ότι η Μπόντι, η οποία είχε συμβάλει στη διάδοση των συνωμοσιών για τον Έπσταϊν, τώρα «κουκουλώνει εγκλήματα, πολύ σοβαρά εγκλήματα σύμφωνα με τα ίδια της τα λεγόμενα».

Καθώς όλα αυτά συνέβαιναν, η Μπόντι συνέχισε την εκκαθάριση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, απομακρύνοντας αξιωματούχους που εμπλέκονταν στην έρευνα για την εισβολή της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο. Το Axios ανέφερε την Παρασκευή ότι 20 υπάλληλοί του, οι οποίοι συμμετείχαν τόσο στην έρευνα για την 6η Ιανουαρίου όσο και στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο ο Τραμπ χειρίστηκε απόρρητα έγγραφα, απολύθηκαν. Η πολιορκία της 6ης Ιανουαρίου μεταδόθηκε ζωντανά, καταγράφηκε με κάμερες και τεκμηριώθηκε εκτενώς, όμως οι υποστηρικτές του Τραμπ έχουν υποβαθμίσει τη σημασία της και τον ρόλο του ίδιου, επιλέγοντας να ενισχύσουν τις παρανοϊκές θεωρίες περί Έπσταϊν. Ο ίδιος ο Κάρλσον έχει παρουσιάσει κατ’ επανάληψη την 6η Ιανουαρίου ως επιχείρηση «false flag» (προβοκάτσια) που ενορχηστρώθηκε από τις αρχές για να παγιδευτούν υποστηρικτές του Τραμπ.

Και ιδού το πρόβλημα: όταν κανείς δεν ξέρει ποια θεωρία συνωμοσίας να πιστέψει, και ανήκεις σε ένα κίνημα που καθοδηγείται από συνωμοσίες γύρω από την επιστήμη, την παιδεία, την οικονομία, τον καιρό, την κυβέρνηση, τον κόσμο και την πραγματικότητα, τότε συμβαίνουν δύο πράγματα: εμφανίζονται ρήγματα μέσα στη σέκτα και τα μέλη αρχίζουν να στρέφονται το ένα εναντίον του άλλου.

Αυτό ακριβώς φαίνεται να συμβαίνει τώρα. Ο Νταν Μποντζίνο, γνωστός προβοκάτορας στην υπόθεση Έπσταϊν πριν ο Τραμπ τον διορίσει αναπληρωτή διευθυντή του FBI, φέρεται να έχει απειλήσει με παραίτηση λόγω της δυσαρέσκειάς του για τον τρόπο με τον οποίο η Μπόντι χειρίστηκε την επανεξέταση της υπόθεσης. Για να μπερδευτείτε ακόμη περισσότερο, ο Μποντζίνο αρχικά ήταν ευθυγραμμισμένος με την Μπόντι στην εν λόγω επανεξέταση, αλλά η συμμαχία αυτή διαλύθηκε όταν άρχισαν οι επικρίσεις το MAGA στρατόπεδο. Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, προϊστάμενος του Μποντζίνο, υπήρξε επίσης υποστηρικτής της συνωμοσίας για τον Έπσταϊν πριν ο Τραμπ τον τοποθετήσει στην κορυφή της αμερικανικής δικαιοσύνης. Ποιος ξέρει τελικά ποιανού το μέρος θα πάρει σε αυτό τον καβγά μεταξύ νηπίων, αλλά προς το παρόν φαίνεται να στηρίζει την Μπόντι. Τόσο περίπλοκο. Τόσο συνωμοσιολογικό. Τόσο ανόητη σπατάλη των χρημάτων των φορολογουμένων και της προσοχής των ψηφοφόρων.

Και οι εξελίξεις συνεχίζονται. Το Σάββατο, ο Μάικλ Φλιν, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, ανέβασε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προειδοποιώντας τον πρόεδρο ότι «το ΖΗΤΗΜΑ ΕΠΣΤΑΪΝ δεν πρόκειται να εξαφανιστεί». Ο Ίλον Μασκ, ο οποίος κάποτε είχε γράψει και στη συνέχεια διέγραψε, ότι το όνομα του Τραμπ αναφερόταν στα κυβερνητικά αρχεία για τον Έπσταϊν. Την ίδια άποψη εξέφρασε και το Σάββατο, λέγοντας ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να βάλει τέλος στον εσωτερικό πόλεμο του MAGA αν «απλώς δημοσιοποιούσε τα αρχεία, όπως είχε υποσχεθεί».

Ο ίδιος ο Τραμπ, που εδώ και χρόνια εμπορεύεται θεωρίες συνωμοσίας, δεν είναι ποτέ από αυτούς που μένουν εκτός ενός τέτοιου καβγά, ειδικά όταν αυτός απειλεί τη δική του πολιτική συμμαχία. Το βράδυ του Σαββάτου προσπάθησε να εκτονώσει την κρίση με μια ανάρτηση στην πλατφόρμα του και με ένα συνονθύλευμα νέων συνωμοσιών, υπερασπιζόμενος την Μπόντι.

«Είμαστε μια ομάδα, το MAGA, και δεν μου αρέσει αυτό που συμβαίνει. Έχουμε μια ΤΕΛΕΙΑ κυβέρνηση, ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, και ‘εγωιστές’ άνθρωποι προσπαθούν να τη βλάψουν, για έναν τύπο που δεν πεθαίνει ποτέ, τον Τζέφρι Έπσταϊν. Εδώ και χρόνια, μόνο Έπσταϊν, ξανά και ξανά. Γιατί δίνουμε δημοσιότητα σε αρχεία που έγραψαν ο Ομπάμα, η Διεφθαρμένη Χίλαρι, ο Κόμεϊ, ο Μπρέναν και οι Χαμένοι και Εγκληματίες της κυβέρνησης Μπάιντεν;»

«Γιατί δεν δημοσίευσαν αυτά τα αρχεία οι Ριζοσπαστικοί Αριστεροί Τρελοί; Αν υπήρχε ΤΙΠΟΤΑ που θα μπορούσε να βλάψει το κίνημα MAGA, γιατί δεν το χρησιμοποίησαν; … Ο Κας Πατέλ και το FBI πρέπει να επικεντρωθούν στην έρευνα για Εκλογική Νοθεία, Πολιτική Διαφθορά, το ActBlue, τις Νοθευμένες και Κλεμμένες Εκλογές του 2020 και να συλλάβουν Τραμπούκους και Εγκληματίες. … Ας το κρατήσουμε έτσι, και ας μην σπαταλάμε Χρόνο και Ενέργεια στον Τζέφρι Έπσταϊν, έναν τύπο για τον οποίο κανείς δεν νοιάζεται πια.»

Ο Τραμπ, βέβαια, έχει τόσο ισχυρό κίνητρο όσο οποιοσδήποτε άλλος από τον κύκλο του Έπσταϊν να κρατήσει τα στόματα κλειστά. Όπως είχε επισημανθεί σε άρθρο μου το 2019, για ένα διάστημα, η σχέση του με τον Έπσταϊν ήταν κάτι παραπάνω από φιλική.

Ο Έπσταϊν ήταν μέλος της λέσχης Mar-a-Lago του Τραμπ στο Παλμ Μπιτς και δειπνούσαν συχνά ο ένας στο σπίτι του άλλου. Ο Τραμπ πέταξε πολλές φορές με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Έπσταϊν. Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Τζούλι Μπράουν της Miami Herald, ο Έπσταϊν είχε πει σε δικαστικά έγγραφα ότι ήθελε να στήσει πρακτορείο μοντέλων «με τον ίδιο τρόπο που ο Τραμπ είχε στήσει το δικό του», κάτι που οι εισαγγελείς θεωρούσαν ως μέσο προσέγγισης ανηλίκων.

Αν και σύμφωνα με μια αγωγή ο Έπσταϊν τελικά διαγράφηκε από το Mar-a-Lago όταν προσέγγισε ένα ανήλικο κορίτσι εκεί, ο Τραμπ είχε μιλήσει με θερμά λόγια για εκείνον τόσο σε εμένα όσο και σε άλλους. Το 2002 είχε πει στο περιοδικό New York: «Τον ξέρω 15 χρόνια. Καταπληκτικός τύπος. Είναι πολύ διασκεδαστικός. Λένε μάλιστα ότι του αρέσουν οι όμορφες γυναίκες όσο και σε μένα και πολλές από αυτές είναι νέες.»

Πιστεύω ότι το κίνητρο του Τραμπ τώρα να «εξαφανίσει» την υπόθεση Έπσταϊν είναι κυρίως πολιτικό. Η βάση του είναι απογοητευμένη από τις εξαιρέσεις που κάνει σε απελάσεις για τομείς όπως η γεωργία και η στέγαση που εξαρτώνται από παράτυπους μετανάστες. Είναι επίσης ενοχλημένοι με την προοπτική να στείλει κι άλλη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία για να αντέξει στον πόλεμο με τη Ρωσία. Και είναι πολύ ενοχλημένοι που η θεωρία συνωμοσίας Έπσταϊν φαίνεται να καταρρέει.

Ο Τσάρλι Κερκ, ιδρυτής της συντηρητικής οργάνωσης Turning Point USA, είπε στην Washington Post κατά τη διάρκεια τριήμερης συνδιάσκεψης ότι ο Τραμπ ρισκάρει να διασπάσει τη βάση του ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους. «Ο ενθουσιασμός που είδα στους νεότερους ψηφοφόρους μπορεί να εξανεμιστεί», είπε, παρομοιάζοντας την απώλεια ενέργειας με το να «φεύγει ο αέρας από ένα μπαλόνι».

Αν αυτό ισχύει, και αν η εσωτερική διαμάχη συνεχιστεί εν μέσω μιας οικονομίας που απειλείται από τις αποσταθεροποιητικές δασμολογικές πολιτικές, ο Τραμπ ίσως χρειαστεί να μάθει το μάθημα: οι ανεμοστρόβιλοι που γεννάς πολιτικά, κάποια στιγμή σε καταπίνουν.

Πηγή: The Washington Post

