Η OpenAI, η Google της Alphabet, η Anthropic και η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI του Ίλον Μασκ κέρδισαν συμβόλαια που αποσκοπούν στην υιοθέτησης νέων προηγμένων δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης για το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, δήλωσε τη Δευτέρα το Γραφείο Ψηφιακής και Τεχνητής Νοημοσύνης των ΗΠΑ.

Κάθε μία από τις συμβάσεις έχει ανώτατο όριο 200 εκατομμυρίων δολαρίων και θα επιτρέψει στο Υπουργείο Άμυνας να αναπτύξει την τεχνητή νοημοσύνη για τις καθημερινές του δραστηριότητες και να τη χρησιμοποιήσει για την αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων που αφορούν την εθνική ασφάλεια, ανέφερε το γραφείο.

«Η δημιουργία αυτών των συνεργασιών θα διευρύνει την εμπειρία και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων πρωτοποριακής τεχνητής νοημοσύνης του Υπουργείου Άμυνας και θα αυξήσει την ικανότητα αυτών των εταιρειών να κατανοούν και να αντιμετωπίζουν κρίσιμες ανάγκες εθνικής ασφάλειας», ανέφερε.

Τον περασμένο μήνα, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι η OpenAI κέρδισε συμβόλαιο ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων, λέγοντας ότι ο κατασκευαστής του ChatGPT θα «αναπτύσσει πρωτότυπες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης στα σύνορα για την αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων εθνικής ασφάλειας τόσο σε πολεμικούς όσο και σε εταιρικούς τομείς».

Το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου δημοσίευσε νέες οδηγίες τον Απρίλιο, δίνοντας εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να διασφαλίσουν ότι η κυβέρνηση και το κοινό «θα επωφεληθούν από μια ανταγωνιστική αμερικανική αγορά τεχνητής νοημοσύνης».

Πηγή: skai.gr

