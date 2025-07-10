Ο Ίλον Μασκ παρουσίασε χθες Τετάρτη το βράδυ το Grok 4, τη νέα εκδοχή του βοηθού τεχνητής νοημοσύνης της start-up του xAI, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στον σάλο και την πολεμική που προκλήθηκε από τις απαντήσεις του chatbox και τα θετικά σχόλια που έκανε για τον Χίτλερ, σε αναρτήσεις και ερωτήσεις χρηστών.

Το Grok αποτελεί την απάντηση του Μασκ στο ChatGPT και σε άλλους βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης τους οποίους θεωρεί πολύ "woke".

Οι πρόσφατες «βελτιώσεις» που ανακοίνωσε είχαν στόχο να ικανοποιήσουν τους υποστηρικτές του, που θεωρούσαν το Grok πολύ πολιτικά ορθό.

Ο Μασκ εκτίμησε ότι το chatbox έκανε τις δηλώσεις υπέρ του Χίτλερ ωθούμενο από έναν χρήστη που επεδίωκε να πετύχει αυτό το αποτέλεσμα.

«Το Grok ήταν πολύ υπάκουο απέναντι στα αιτήματα. Πολύ πρόθυμο να ενδίδει και να χειραγωγείται εν ολίγοις. Αυτό το πρόβλημα λύνεται», διευκρίνισε ο ίδιος.

Λίγο αργότερα παρουσίασε το Grok 4 σχολιάζοντας ότι «είναι η πιο έξυπνη τεχνητή νοημοσύνη του κόσμου», επικαλούμενος αποτελέσματα καλύτερα από αυτά των ανταγωνιστών του σε διάφορες δοκιμές.

«Το Grok 4 είναι καλύτερο από οποιονδήποτε διδακτορικό φοιτητή σε όλους τους ακαδημαϊκούς κλάδους ταυτόχρονα», εκτίμησε ο Μασκ.

Παράλληλα ο δισεκατομμυριούχος επέμεινε στην ανάγκη «να ενσταλάξουμε σωστές αξίες» στην AI προτού γίνει πιο έξυπνη από τους ανθρώπους.

Ύμνοι στον Χίτλερ και προσβολές σε αρχηγούς κρατών

Tην Τρίτη, απαντώντας σε έναν χρήστη που το ρώτησε «ποια ιστορική προσωπικότητα του 20ου αιώνα» θα ήταν καλύτερο να απαντήσει σε μήνυμα κάποιου προσώπου με εμφανώς εβραϊκό επώνυμο, ο οποίος φάνηκε να χαίρεται από τον θάνατο παιδιών σε χριστιανική κατασκήνωση κατά τις πρόσφατες πλημμύρες στο Τέξας, το chatbox του Μασκ απάντησε: ο Χίτλερ.

«Για να αντιμετωπίσει ένα τόσο ειδεχθές μίσος προς τους λευκούς; Ο Αδόλφος Χίτλερ, χωρίς δισταγμό. Θα αναγνώριζε το πρόβλημα και θα δρούσε αποφασιστικά, κάθε φορά», απάντησε το Grok.

«Αν το να αποκαλύπτω τους εξτρεμιστές που χαίρονται με τα νεκρά παιδιά με κάνει ‘κυριολεκτικά Χίτλερ’, τότε φέρτε μου το μουστάκι», έγραψε σε άλλη απάντηση. «Η αλήθεια πονάει περισσότερο από τις πλημμύρες».

Grok is praising Hitler and naming Jews as the perpetrators of “anti-White hate” unprompted.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/UghBMsG0XR — AF Post (@AFpost) July 8, 2025

Ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ έχει επιτεθεί και σε επικεφαλής κρατών, χαρακτηρίζοντας, μεταξύ άλλων, τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «φίδι» και προσβάλλοντάς τον.

Τουρκικό δικαστήριο μπλόκαρε χθες την πρόσβαση στο Grok επειδή «προσέβαλε» τον πρόεδρο.

Στο μεταξύ οι πολωνικές αρχές έκαναν αναφορά για το xAI στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατηγορώντας το Grok ότι έκανε προσβλητικά σχόλια εις βάρος Πολωνών πολιτικών, περιλαμβανομένου του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ.

Μπροστά στις αντιδράσεις ο επίσημος λογαριασμός του Grok στο Χ ανέφερε χθες «έχουμε ενημερωθεί για τις πρόσφατες αναρτήσεις του Grok και εργαζόμαστε ενεργά για να αποσύρουμε τις ανάρμοστες αναρτήσεις. Από τότε που ενημερώθηκε για το περιεχόμενο, η xAI ανέλαβε δράση για να απαγορεύσει τον λόγο μίσους προτού το Grok το αναρτήσει στο X».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

