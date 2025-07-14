Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Meta θα δαπανήσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία εξελιγμένης τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Tεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Meta, κυνηγούν εξαγορές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης υψηλού προφίλ και προσφέρουν πακέτα αμοιβών πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για να προσελκύσουν κορυφαία ταλέντα, ώστε να ηγηθούν του επόμενου κύματος της τεχνητής νοημοσύνης.

«Έχουμε το κεφάλαιο από την επιχείρησή μας για να το κάνουμε αυτό», δήλωσε ο Ζάκερμπεργκ σε ανάρτησή του στο Threads.

Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram παρουσίασε πρόσφατα το νέο της τμήμα, Meta Superintelligence Labs (MSL), για να ενοποιήσει τις προσπάθειες τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, μετά τις αποτυχίες με το μοντέλο Llama 4 και τις αποχωρήσεις σημαντικών στελεχών.

