Feeld: Η… kinky εφαρμογή είναι η νέα τάση στις διαδικτυακές γνωριμίες

Δύσκολα θα σκεφτείς κάτι που δεν μπορείς να βρεις σήμερα στο Ίντερνετ, όσο περίεργο ή ιδιαίτερο κι αν είναι αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τις ανθρώπινες σχέσεις και προτιμήσεις. Το Feeld είναι η ζωντανή απόδειξη αυτού, αφού γεννήθηκε παρέχοντας έναν χώρο σε ανθρώπους με πιο ιδιαίτερα σεξουαλικά γούστα να εκφραστούν ελεύθερα και να έρθουν σε επαφή με τους ομοϊδεάτες τους.

Η εφαρμογή γεννήθηκε, συγκεκριμένα, το 2014, με την ονομασία 3nder και αποτελούσε κυρίως μια πλατφόρμα επικοινωνίας ανθρώπων που αναζητούσαν να συμμετέχουν σε σεξουαλικό τρίο. Αργότερα, μετονομάστηκε σε Feeld, όμως χάρη σε κάποια τεχνικά προβλήματα και το γεγονός ότι μάλλον εξακολουθούσε να αναζητά την ακριβή της ταυτότητα, έμοιαζε λίγο με μια σκοτεινή γωνία του Διαδικτύου, που δημιουργούσε φόβο και καχυποψία σε πολλούς.

Σταδιακά και μετά από μερικά γενναία βήματα ανανέωσης της εφαρμογής, το Feeld άρχισε να προσελκύει πολύ κόσμο. Πλέον, οι περισσότεροι την γνωρίζουν και πολλοί είναι εκείνοι που την έχουν εγκαταστήσει και πειραματίζονται με τις δυνατότητές της. Πρόκειται για ανθρώπους που, είτε κάνουν το γενναίο βήμα να απελευθερωθούν και να εκφράσουν ανοιχτά ποιοι είναι και τι αναζητούν, αλλά και άλλους, που θέλουν να μπουν σε αυτό τον μυστήριο κόσμο και να δουν αν υπάρχει κάτι να ανακαλύψουν σε αυτόν. Έτσι, σήμερα, η ανανεωμένη εφαρμογή των 60.000 χρηστών περίπου δίνει μια ενδεικτική εικόνα του τι επιφυλάσσει το μέλλον των γνωριμιών για όποιον δεν ψάχνει απαραίτητα την απόλυτα ρομαντική ιστορία αγάπης.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι υπάρχουν 18 επιλογές σεξουαλικού προσανατολισμού στον ιστότοπο, δηλαδή μια αναζωογονητική πρωτοτυπία συγκριτικά με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι περισσότερες κλασσικές εφαρμογές γνωριμιών. Φυσικά, η πλατφόρμα δεν προσφέρεται πλέον μόνο για τρίο, αλλά για κάθε λογής, επικοινωνία και συσχετισμό: Μπορεί να γνωρίσεις ανθρώπους που θα γίνουν φίλοι σου, άτομα που έχουν τις ίδιες σεξουαλικές αναζητήσεις με σένα, έναν σύντροφο για σταθερή σχέση ή απλώς κάποιον με τον οποίο θα μοιράζεσαι μερικές στιγμές απολαυστικού σεξ χωρίς δεσμεύσεις.

Οι χρήστες φαίνεται να αγαπούν το γεγονός ότι αποτελούν μέρος μιας κοινότητας, ανακαλύπτουν νέους τρόπους να υπάρχουν σεξουαλικά, γνωρίζουν ανθρώπους, «αγκαλιάζουν» τις ιδιαιτερότητές τους και μαθαίνουν να μην ντρέπονται γι’ αυτό που είναι.

Κι ενώ όλα αυτά είναι πολύ θετικά, το «άνοιγμα» της εφαρμογής προς το γενικό κοινό έχει προκαλέσει ένα σοβαρό πρόβλημα: Αλλοιώνει την ταυτότητα της εφαρμογής, απειλώντας με αφανισμό την ιδιαιτερότητά της. Πολλοί από τους νέους χρήστες που δημιουργούν προφίλ δεν γνωρίζουν πραγματικά τίποτα για τις αποχρώσεις των σεξουαλικών εξερευνήσεων, το πώς να είναι ηθικά μη μονογαμικοί ή πώς να πλοηγούνται στη συναίνεση.

Κάποιοι από αυτούς που ανήκουν στην kink κοινότητα αγκάλιασαν τα νέα μέλη, ενώ άλλοι δείχνουν να ενοχλούνται με αυτή την εξέλιξη, επισημαίνοντας τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει. Πολλοί ισχυρίζονται ότι αισθάνονται πλέον σαν «θέαμα». Ένας χρήστης λέει χαρ ακτηριστικά στο Cosmopolitan UK ότι μερικοί άντρες «βλέπουν τις γυναίκες εκεί ως «εύκολες» και πολύ διαθέσιμες για σεξ». Μια άλλη χρήστης συμφωνεί, περιγράφοντας την εφαρμογή ως «υπερκορεσμένη με ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα, κάνοντας πολύ προσωπικές ερωτήσεις υπερβολικά νωρίς».

Και εκεί έγκειται το πρόβλημα. Όταν γίνεσαι μέλος μιας κοινότητας, αλλά δεν ακολουθείς τους κανόνες της, καταστρέφεις την ατμόσφαιρα για όλους. Η άγνοιά σου για τη φύση αυτής της κοινότητας σε κάνει, μερικές φορές, να περνάς, άθελά σου, λανθασμένα μηνύματα και να γίνεσαι έως και προσβλητικ@ για τους άλλους.

Με αφορμή αυτή την εξέλιξη, η Ana Kirova, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Feeld δήλωσε ότι «από άποψη κλίμακας, υπάρχουν τόσες δυνατότητες για το Feeld, αλλά πρέπει οι χρήστες να είναι βέβαιοι ότι εμπλέκονται για τους σωστούς λόγους και συμπεριφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν προσπαθούμε να αναπτυχθούμε με κάθε κόστος».

Η σεξουαλική θετικότητα είναι εξαιρετική, αρκεί όλοι να έχουν απόλυτη συνείδηση του πού συμμετέχουν και πώς την χειρίζονται. Βρισκόμαστε σε ένα τολμηρό όριο για τη σεξουαλική έκφραση, με όλο και περισσότερους ανθρώπους να συρρέουν στην πλατφόρμα, αναζητώντας μια πιο αυθεντική ανθρώπινη εμπειρία, περισσότερη ειλικρίνεια και πιο kinki σεξ. «Εξερευνούμε τρόπους για να συνδέσουμε τους ανθρώπους με διαφορετικούς τρόπους και να δημιουργήσουμε άλλες ευκαιρίες για γαλήνη και ανακάλυψη στην πλατφόρμα», καταλήγει η Kirova.

