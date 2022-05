Ένα παιδικό δοντάκι, ηλικίας τουλάχιστον 130.000 ετών, που ανακαλύφθηκε σε ένα σπήλαιο στο Λάος, μαρτυρά την παρουσία των Ντενίσοβαν στο τροπικό κλίμα της νοτιοανατολικής Ασίας και σηκώνει ελαφρά το πέπλο μυστηρίου γύρω από αυτό το εξαφανισμένο υποείδος αρχαϊκού ανθρώπου.

Γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα για τους Ντενίσοβαν, ένα είδος ανθρώπου που θεωρείται «εξάδελφος» των Νεάντερταλ και κατηγοριοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2010. Από ένα οστό δακτύλου που βρέθηκε στο σπήλαιο Ντενίσοβα της Σιβηρίας οι παλαιοντολόγοι κατάφεραν να ανακτήσουν το πλήρες γονιδίωμα του είδους. Στη συνέχεια, το 2019, βρέθηκε μια γνάθος με μεγάλα δόντια στο Θιβέτ, αποδεικνύοντας ότι το είδος αυτό έζησε και σε αυτήν την περιοχή της Κίνας.

Εκτός από αυτά τα ελάχιστα λείψανα, ο άνθρωπος της Ντενίσοβα δεν άφησε κανένα άλλο ίχνος… Μόνο που πριν εξαφανιστεί πρόλαβε να κληροδοτήσει ένα μέρος του DNA του στον σύγχρονο άνθρωπο: οι Νεγκρίτος στις Φιλιππίνες, οι Παπούα της Νέας Γουινέας και οι Αβορίγινες της Αυστραλίας έχουν στο γονιδίωμά τους ένα μεγάλο μέρος του DNA των Ντενίσοβαν, έως και 5%.

The Denisovans didn't just live in what is now China and Russia. They also lived in balmy Southeast Asia! A new discovery of a likely Denisovan molar from a young girl was found in a cave in Laos https://t.co/g0KRPWHb9s Great piece by @cqchoi — Laura Geggel (@LauraGeggel) May 17, 2022

Οι γενετιστές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι πρόγονοι αυτών των πληθυσμών είχαν αναμιχθεί με τους Ντενίσοβαν στη Νοτιοανατολική Ασία, εξήγησε ο παλαιοανθρωπολόγος Κλέμεντ Ζανόλι, εκ των συγγραφέων της μελέτης που δημοσιεύτηκε σήμερα στην επιστημονική επιθεώρηση Nature Communications.

Τους έλειπε όμως μια «απτή απόδειξη» της παρουσίας των Ντενίσοβαν σε αυτήν την περιοχή της Ασίας, πολύ μακριά από τα παγωμένα βουνά της Σιβηρίας ή του Θιβέτ.

Μέχρι που μια ομάδα επιστημόνων ανέλαβε να ερευνήσει το σπήλαιο Κόμπρα, στο βορειοανατολικό Λάος.

👉The discovery of a Denisovan molar from the Tam Ngu Hao 2 (Cobra Cave) limestone cave



A Middle Pleistocene Denisovan molar from the Annamite Chain of northern Laos | Fabrice Demeter, @jjhublin et alhttps://t.co/lYfXOqA1U9

h/t @MarcKissel pic.twitter.com/Mu0NgYXduC — MU-Peter Shimon 🀄 (@MU_Peter) May 17, 2022

Το σπήλαιο αυτό ανακαλύφθηκε το 2018 από σπηλαιολόγους πολύ κοντά στην τοποθεσία Ταμ Πα Λινγκ, όπου έχουν εντοπιστεί πολλά ανθρώπινα λείψανα ηλικίας χιλιάδων ετών.

Στα ιζήματα των τοιχωμάτων του σπηλαίου βρέθηκαν οστά ζώων καθώς και ένας τραπεζίτης που έφερε «ανθρώπινα» χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τον Ζανόλι. Οι ειδικοί προσδιόρισαν ότι ανήκε σε κάποιο παιδί ηλικίας 3-8 ετών, γιατί δεν είχε ακόμη «σκάσει» κανονικά.

Όμως, σε ποιο είδος, σε ποια περίοδο; Το δόντι ήταν τόσο παλιό που δεν γινόταν να χρονολογηθεί με τη μέθοδο του άνθρακα 14 και το DNA του δεν είχε διατηρηθεί, λόγω του ζεστού, υγρού κλίματος, σύμφωνα με τον παλαιοανθρωπολόγο Φαμπρίς Ντεμετέρ.

150,000-year-old Denisovan TOOTH discovered in Laos suggests Southeast Asia was a hotspot of diversity for early human species, study claims

via https://t.co/2kqeFCp4DL https://t.co/2xHSc9s90c — CN (@22ColeRin) May 17, 2022

Οι ερευνητές ξεπέρασαν το εμπόδιο αυτό χρονολογώντας τα ιζήματα που περιέκλειαν το δόντι και τα λείψανα των ζώων, καθώς και το ανώτερο στρώμα. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το παιδί έζησε πριν από 160.000-130.000 χρόνια. Κατόπιν, αναλύοντας το εσωτερικό του δοντιού –το οποίο μεταφέρθηκε προσωρινά στη Δανία– χάρη σε διάφορες μεθόδους, όπως με τη μικροτομογραφία με ακτίνες Χ και με την ανάλυση πρωτεϊνών διαπίστωσαν ότι ανήκε σε κορίτσι. Και, άλλη έκπληξη, το δόντι αποκαλύφθηκε ότι είχε παρόμοια δομή με τους τραπεζίτες που βρέθηκαν στο Θιβέτ.

Αν και είχε κάποια κοινά χαρακτηριστικά με τα δόντια των Νεάντερταλ –είδους συγγενικού με τους Ντενίσοβαν– οι ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το κορίτσι ήταν Ντενίσοβαν επειδή δεν έχει βρεθεί ποτέ κάποιο ίχνος των Νεάντερταλ τόσο ανατολικά, αφού φαίνεται ότι «προτιμούσαν» την παγωμένη Δύση, σύμφωνα με τον Ντεμετέρ.

Σε αυτούς τους τροπικούς, οι τελευταίοι Ντενίσοβαν φαίνεται ότι συνάντησαν και αναμίχθηκαν με ομάδες σύγχρονων ανθρώπων, την εποχή του Πλειστόκαινου και χάρισαν τη γενετική κληρονομία τους στους σημερινούς πληθυσμούς της νοτιοανατολικής Ασίας.

Tam Ngu Hao 2 (Cobra Cave), Laos, includes fossil teeth accumulated by porcupines between 164,000 and 131,000 years ago. One hominin molar is similar in its anatomy to molars in a Denisovan mandible from Xiahe, China.

Photo: Fabrice Demeter pic.twitter.com/AP7XJvy41y — John Hawks (@johnhawks) May 17, 2022

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

