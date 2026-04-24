Για μια συναρπαστική εξέλιξη για ολόκληρη την ανθρωπότητα μίλησε ο επικεφαλής της διαστημικής τεχνολογικής εταιρείας Voyager Technologies καθώς όπως είπε, μέσα στην επόμενη δεκαετία, άνθρωποι θα ζουν και θα εργάζονται στο Φεγγάρι!

«Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 2020 θα έχουμε ανθρώπους στο Φεγγάρι και θα υπάρχει κάποια μορφή σεληνιακής βάσης -πιθανότατα ένας φουσκωτός βιότοπος με συστήματα υποστήριξης ζωής», ανέφερε αρχικά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Dylan Taylor, μιλώντας σε πάνελ στο CNBC CONVERGE LIVE στη Σιγκαπούρη.

«Προχωρώντας βαθύτερα στη δεκαετία του 2030, γύρω στο 2032–2033, θα μπορείτε να κάθεστε στη βεράντα σας στη Νέα Υόρκη και να κοιτάτε το Φεγγάρι και να βλέπετε φώτα, γιατί θα υπάρχουν άνθρωποι που θα ζουν και θα εργάζονται εκεί», πρόσθεσε.

«Το διάστημα δεν ήταν ποτέ πιο ''καυτό''»

«Το διάστημα δεν ήταν ποτέ πιο ''καυτό''», δήλωσε ο Τaylor, σημειώνοντας ότι ο κλάδος θα γνωρίσει μεγάλη άνθηση, καθώς έπεται σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Στις 3 Απριλίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ζήτησε από το Κογκρέσο αύξηση των αμυντικών δαπανών στα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ στις 21 Απριλίου η Πολεμική Αεροπορία και η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ ζήτησαν προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 300 δισεκατομμυρίων για το οικονομικό έτος 2027.

Η Voyager εισήχθη στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο και είναι γνωστή για το πρόγραμμα Starlab, το οποίο προορίζεται να αντικαταστήσει τον International Space Station, που αναμένεται να αποσυρθεί το 2030.

Οι δηλώσεις του Τaylor ακολουθούν εκείνες του πρώην πρωθυπουργoύ του Καναδά Τζαστίν Τριντό, ο οποίος χαρακτήρισε την πρόσφατη αποστολή Artemis II, ως «εξαιρετικά σημαντική». «Καθώς αρχίζουμε να επιστρέφουμε στο Φεγγάρι και να κατευθυνόμαστε προς τον Άρη, αυτά είναι που κρατούν τον κόσμο ενθουσιασμένο», είχε προσθέσει στις ίδιες δηλώσεις του.

Το διάστημα εξελίσσεται σε χώρο που φιλοξενούνται κρίσιμες υποδομές, όπως οι τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι, ενώ η χαμηλή γήινη τροχιά (Low Earth Orbit) προσέλκυσε επενδύσεις άνω των 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, από 25 δισεκατομμύρια το 2024.

Ο Τaylor είπε επίσης ότι θεωρεί πώς τα κέντρα δεδομένων στο διάστημα θα είναι λειτουργικά σε πέντε χρόνια, αν και επισήμανε τις τεχνικές προκλήσεις που παρουσιάζει η απομάκρυνση της θερμότητας από αυτά ενώ ο Gregory Smirin, πρόεδρος της εταιρείας διαστημικών συστημάτων Muon Space, ανέφερε ότι ορισμένες δυνατότητες κέντρων δεδομένων υπάρχουν ήδη στο διάστημα.

Πηγή: skai.gr

