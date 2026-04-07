Η αποστολή Artemis II της NASA με προορισμό τη Σελήνη έχει περάσει με επιτυχία κάθε σημαντική δοκιμασία από την εκτόξευσή της την 1η Απριλίου, με τον πύραυλο, το διαστημόπλοιο και το πλήρωμα να αποδίδουν καλύτερα απ’ όσο περίμεναν ακόμη και οι μηχανικοί.

Οι πρώτες έξι ημέρες της αποστολής απέδειξαν ότι η κάψουλα Orion λειτουργεί όπως έχει σχεδιαστεί με ανθρώπους επί του σκάφους, κάτι που κανένας προσομοιωτής δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει πλήρως. Ίσως, όμως, το σημαντικότερο επίτευγμα να είναι η επίδραση του ίδιου του πληρώματος, που δημιούργησε ένα αίσθημα ελπίδας και αισιοδοξίας σε έναν κόσμο που το έχει ανάγκη.

Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: είναι ρεαλιστικός ο στόχος για προσελήνωση έως το 2028, όπως επιδιώκουν η NASA και ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump);

Δείτε live από το Διάστημα

Τι μας έδειξε μέχρι τώρα το Artemis II

Λίγες ημέρες μετά τη μεταφορά του πυραύλου Space Launch System στην εξέδρα εκτόξευσης στο Kennedy Space Center, έγινε σαφές ότι η NASA πρέπει να αλλάξει προσέγγιση.

Μετά από δύο αναβολές εκτόξευσης, ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν (Jared Isaacman) δήλωσε ότι η εκτόξευση ενός τόσο πολύπλοκου πυραύλου κάθε τρία χρόνια «δεν είναι βιώσιμη στρατηγική». Η προηγούμενη αποστολή, Artemis I , είχε πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2022.

Η NASA καλείται πλέον να λειτουργήσει με συχνότητα και συνέπεια, αν θέλει να πετύχει τους στόχους της.

Ένας πύραυλος που λειτούργησε άψογα

Ο SLS παρήγαγε τεράστια ώθηση κατά την απογείωση και όλα τα στάδια της ανόδου εξελίχθηκαν ομαλά. Μάλιστα, δύο από τις τρεις διορθώσεις πορείας ακυρώθηκαν, καθώς η τροχιά ήταν ήδη εξαιρετικά ακριβής. Η κρίσιμη καύση για την πορεία προς τη Σελήνη εκτελέστηκε χωρίς κανένα πρόβλημα, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία του συστήματος πρόωσης.

Ο άνθρωπος στο επίκεντρο

Ο βασικός στόχος της αποστολής ήταν να διαπιστωθεί πώς λειτουργεί το σύστημα με ανθρώπους μέσα σε αυτό.

Παρουσιάστηκαν μικροπροβλήματα, από το σύστημα τουαλέτας μέχρι τη διαχείριση νερού και ένα τεχνικό ζήτημα με ήλιο, αλλά όλα αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Αυτές οι δοκιμές είναι κρίσιμες, καθώς δείχνουν πώς το διαστημόπλοιο ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες ενός πληρώματος.

Επιστήμη ή υπερβολή;

Η NASA προέβαλε τα επιστημονικά αποτελέσματα της αποστολής, όπως παρατηρήσεις γεωλογικών σχηματισμών και εντυπωσιακές εικόνες, μεταξύ των οποίων και η λεκάνη Orientale.

Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, η επιστημονική αξία είναι περιορισμένη σε σύγκριση με σύγχρονες ρομποτικές αποστολές, όπως το Chandrayaan-3 της Ινδίας και το Chang'e 6 της Κίνας.

Η πραγματική αξία της αποστολής βρίσκεται περισσότερο στον ανθρώπινο παράγοντα και στην έμπνευση που προσφέρει.

Η στιγμή που ξεχώρισε

Η πιο συγκινητική στιγμή δεν προήλθε από επιστημονικά δεδομένα, αλλά από το πλήρωμα. Καθώς ξεπερνούσαν το ρεκόρ απόστασης της αποστολής Apollo 13, αφιέρωσαν έναν κρατήρα στη μνήμη αγαπημένου προσώπου, σε μια βαθιά ανθρώπινη στιγμή που συγκίνησε τόσο το πλήρωμα όσο και τη Γη.

Τέτοιες στιγμές είναι που δίνουν διαχρονική αξία στα διαστημικά προγράμματα όπως συνέβη και με το πρόγραμμα Apollο.

Η μεγαλύτερη δοκιμασία που απομένει

Η αποστολή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Το διαστημόπλοιο κατευθύνεται πίσω στη Γη, με την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα να αποτελεί το πιο κρίσιμο στάδιο.

Η κάψουλα Orion θα εισέλθει με ταχύτητα περίπου 40.000 χλμ/ώρα, μια διαδικασία που είχε προκαλέσει ανησυχίες μετά την επιστροφή Artemis I, λόγω φθοράς της θερμικής ασπίδας.

Μπορούμε τελικά να προσσεληνωθούμε ξανά;

Αν η επανείσοδος ολοκληρωθεί επιτυχώς, το συμπέρασμα θα είναι ενθαρρυντικό: ο πύραυλος λειτουργεί, το διαστημόπλοιο λειτουργεί και το πλήρωμα ανταποκρίνεται άψογα.

Ωστόσο, μια προσελήνωση έως το 2028 παραμένει φιλόδοξος στόχος. Πιθανότερο θεωρείται ένα χρονοδιάγραμμα τριών έως τεσσάρων ετών αργότερα.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν το Orion μπορεί να πετάξει, αλλά αν τα υπόλοιπα στοιχεία του προγράμματος, όπως τα σεληνιακά οχήματα προσελήνωσης και η πολιτική βούληση, μπορούν να συμβαδίσουν.

Το Artemis II δεν είναι το τέλος της ιστορίας, είναι απλώς ένα δοκιμαστικό βήμα προς πολλές μελλοντικές προσεληνώσεις και μια νέα εποχή για την ανθρωπότητα στο διάστημα.

Πηγή: skai.gr

