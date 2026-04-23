Μαζικές απολύσεις εργαζομένων στη Meta, καθώς αυξάνονται οι δαπάνες στην AI

Η Meta θα περικόψει χιλιάδες θέσεις εργασίας τον επόμενο μήνα, καθώς δαπανά περισσότερα από ποτέ για έργα τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Η εταιρεία ενημέρωσε τους υπαλλήλους με σημείωμα την Πέμπτη ότι σχεδιάζει να περικόψει το 10% του εργατικού της δυναμικού - περίπου 8.000 άτομα. Ανέφερε επίσης ότι δεν θα καλύψει χιλιάδες ακόμη ανοιχτές θέσεις εργασίας για τις οποίες έκανε προσλήψεις.

Βασική αιτία για τις απολύσεις είναι οι αυξημένες δαπάνες της Meta σε άλλους τομείς της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, για την οποία θα δαπανήσει φέτος 135 δισεκατομμύρια δολάρια (100 δισεκατομμύρια λίρες). Το ποσό αυτό είναι περίπου ίσο με το ποσό που δαπάνησε για την AI τα προηγούμενα τρία χρόνια συνολικά, σύμφωνα με άτομο που είδε το σημείωμα.

Εκπρόσωπος της Meta επιβεβαίωσε τις προγραμματισμένες περικοπές θέσεων εργασίας, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

«Αυτή η εταιρεία έχει πάθει εμμονή με την AI»

Ο Mark Zuckerberg, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Meta, έκανε δημόσιες δηλώσεις τον Ιανουάριο που ουσιαστικά προανήγγειλαν ότι η εταιρεία θα προχωρούσε ξανά σε περικοπές θέσεων εργασίας φέτος.

Το αφεντικό της Meta δήλωσε ότι είδε πόσο πιο παραγωγικοί είχαν γίνει οι εργαζόμενοι που βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό σε εργαλεία AI, σημειώνοντας ότι ένα μόνο άτομο θα μπορούσε πλέον να ολοκληρώσει έργα που προηγουμένως θα απαιτούσαν μια μεγάλη ομάδα.

«Πιστεύω ότι το 2026 θα είναι το έτος που η AI θα αρχίσει να αλλάζει δραματικά τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε», δήλωσε ο Zuckerberg.

Την περασμένη εβδομάδα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι η Meta σχεδίαζε να περικόψει δυνητικά περισσότερους από 10.000 υπαλλήλους φέτος. Το σημείωμα προς τους υπαλλήλους την Πέμπτη αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Bloomberg.

Ενώ η Meta έχει ήδη απολύσει περίπου 2.000 εργαζόμενους σε δύο μικρότερους γύρους απολύσεων ήδη φέτος, οι εργαζόμενοι ήταν προετοιμασμένοι εδώ και εβδομάδες για μια πολύ βαθύτερη περικοπή, όπως είχε αναφέρει το BBC.

Οι δαπάνες και η εσωτερική εστίαση της Meta μετατοπίστηκαν έντονα τους τελευταίους μήνες προς την κάλυψη του χαμένου εδάφους στην ανάπτυξη μοντέλων και εργαλείων AI.

Μόλις αυτή την εβδομάδα, η εταιρεία ενημέρωσε τους υπαλλήλους ότι θα άρχιζε να παρακολουθεί και να καταγράφει τις αλληλεπιδράσεις τους με τους υπολογιστές εργασίας, προκειμένου να βοηθήσει στην εκπαίδευση και τη βελτίωση των μοντέλων AI της, μια κίνηση που ένας υπάλληλος χαρακτήρισε «δυστοπική» δεδομένων των επικείμενων απολύσεων.

«Αυτή η εταιρεία έχει πάθει εμμονή με την AI», δήλωσαν στο BBC.

Από το 2022, η Meta έχει εφαρμόσει αρκετούς γύρους περικοπών θέσεων εργασίας, απομακρύνοντας δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους.

Είχε όμως αρχίσει ξανά τις προσλήψεις, και πέρυσι ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων της έδειχνε να βρίσκεται περίπου στο ίδιο επίπεδο με εκείνο που βρισκόταν πριν από την αρχική της απόλυση.

Οι επερχόμενες περικοπές θέσεων εργασίας θα είναι οι μεγαλύτερες απολύσεις της Meta από το 2023.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.