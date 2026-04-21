Η SpaceX εκτόξευσε σε επίπεδα-ρεκόρ τις επενδύσεις στο Διάστημα το α' τρίμηνο

Οι παγκόσμιες επενδύσεις σε εταιρείες του διαστημικού κλάδου εκτινάχθηκαν σε επίπεδο-ρεκόρ το α΄τρίμηνο του 2026, λόγω του αυξημένου ύψους χρηματοδοτήσεων που έχουν ωριμάσει αλλά και της αυξανόμενης αισιοδοξίας των επενδυτών για το ντεμπούτο της SpaceX στις δημόσιες αγορές, σύμφωνα με στοιχεία της επενδυτικής εταιρείας Seraphim Space που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Οι επενδύσεις σε εταιρείες της διαστημικής βιομηχανίας εκτοξεύθηκαν στα 7,95 δισ. δολάρια στη διάρκεια του α' τριμήνου, ποσό σχεδόν διπλάσιο των 3,93 δισ. δολαρίων που επενδύθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο, ανεβάζοντας τις συνολικές επενδύσεις κατά τους τελευταίους 12 μήνες στο ιστορικά υψηλό ποσό των 18,8 δισ. δολαρίων.

Ταυτόχρονα, αυξημένος είναι και ο αριθμός των συμφωνιών που συνήφθησαν και οι οποίες ανήλθαν σε 159, με αποτέλεσμα σε σύνολο έτους να διαμορφωθούν στον αριθμό-ρεκόρ των 654.

Η αύξηση των επενδυόμενων κεφαλαίων αποδίδεται κυρίως στα αυξημένα ποσά χρηματοδότησης και όχι στην απότομη άνοδο του αριθμού των συμφωνιών, με το μέσο μέγεθος ανά συμφωνία να αυξάνεται στα 68 εκατ. δολάρια από 35,1 εκατ. δολάρια το τέταρτο τρίμηνο. Η μεγαλύτερη συναλλαγή ήταν ο γύρος χρηματοδότησης ύψους 1,75 δισ. δολαρίων της αμερικανικής Saronic, μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στον διαστημικό τομέα που έχουν καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με την έκθεση.

«Η αγορά σήμερα δίνει ξεκάθαρα την αίσθηση “risk-on”, με τα κεφάλαια να κατευθύνονται γρήγορα προς τους παίκτες που θεωρούνται ηγέτες της κατηγορίας τους», σημειώνει ο Lucas Bishop, investment associate της Seraphim Space, επισημαίνοντας τη σύγκλιση ευνοϊκών παραγόντων, όπως οι αμυντικές δαπάνες, οι ανανεωμένες φιλοδοξίες για τη Σελήνη και η προσμονή των επενδυτών για την αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX.

Μια δημόσια εγγραφή της SpaceX θα μπορούσε να αποτελέσει ορόσημο ρευστότητας για τους πρώιμους επενδυτές και τους εργαζομένους, ενώ παράλληλα θα δημιουργούσε ένα σημείο αναφοράς για τις αποτιμήσεις, βελτιώνοντας την ορατότητα εξόδου για τις διαστημικές εταιρείες που στηρίζονται από venture capital.

Η εταιρεία πυραύλων του Ίλον Μασκ θα φιλοξενήσει ημέρα αναλυτών την Τρίτη, είχε μεταδώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα το Reuters.

Η Βόρεια Αμερική αντιστοιχούσε περίπου στο 70% των συνολικών επενδύσεων στον κλάδο το πρώτο τρίμηνο, ενώ η Ευρώπη κατέγραψε την ισχυρότερη επίδοσή της από το 2022 και η Ασία συνεισέφερε περισσότερα από 1,2 δισ. δολάρια.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι επενδύσεις έχουν μετατοπιστεί πέρα από τις παραδοσιακές δορυφορικές επικοινωνίες, με αισθητά περισσότερα κεφάλαια να κατευθύνονται σε αναδυόμενους τομείς όπως οι υποδομές στο διάστημα, συμπεριλαμβανομένων διαστημικών σταθμών και κέντρων δεδομένων, γεγονός που αντανακλά τη διεύρυνση της δυνητικής αγοράς του κλάδου.

Οι πρόσφατες εξελίξεις ανέδειξαν επίσης τη συνεχιζόμενη δυναμική στη δορυφορική συνδεσιμότητα, με την Amazon να ανακοινώνει την περασμένη εβδομάδα ότι θα εξαγοράσει την Globalstar έναντι 11,6 δισ. δολαρίων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.