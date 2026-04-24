Η Meta έδωσε μια σαφή εικόνα για το πώς αντιλαμβάνεται το μέλλον της εργασίας: εργαζόμενοι να εκπαιδεύουν και να επιβλέπουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να εκτελούν καθήκοντα που μέχρι πρότινος ανήκαν στους ίδιους.

Όπως σημειώνεται σε ανάλυση της Wall Street Journal, η εταιρεία κοινωνικών δικτύων εμφανίζεται ιδιαίτερα επιθετική, ακόμη και για τα δεδομένα της Silicon Valley, στην ενσωμάτωση της AI στις εργασιακές διαδικασίες, επιδιώκοντας να απλοποιήσει και να επιταχύνει τη λειτουργία της.

Ήδη από τις αρχές του έτους έχει εντάξει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ως κριτήριο αξιολόγησης στις επιδόσεις των εργαζομένων, έχει διαμορφώσει εξαιρετικά «επίπεδες» ομάδες με ελάχιστους μάνατζερ, ενώ αναπτύσσει και έναν λεγόμενο «CEO agent» που θα υποστηρίζει τον διευθύνοντα σύμβουλο, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, στα καθήκοντά του. Ο ίδιος και τα στελέχη του τονίζουν διαρκώς ότι η AI επιτρέπει σε μικρές ομάδες να επιτελούν έργο που παλαιότερα απαιτούσε μεγάλες, και μάλιστα με ταχύτερους ρυθμούς.

Την εβδομάδα αυτή, η στρατηγική αυτή επιταχύνθηκε αισθητά. Χθες Πέμπτη, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι προχωρά σε απολύσεις του 10% του προσωπικού της – περίπου 8.000 εργαζόμενοι – με εφαρμογή από τις 20 Μαΐου, στο πλαίσιο προσπάθειας για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και εξοικονόμηση κόστους, ώστε να στηριχθούν οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, εσωτερικό σημείωμα ενημέρωνε τους εργαζόμενους για ένα νέο λογισμικό που θα καταγράφει τις πληκτρολογήσεις, τις κινήσεις του ποντικιού και τα σημεία των κλικ, με στόχο την εκπαίδευση «της επόμενης γενιάς μοντέλων AI στη χρήση υπολογιστών».

Στόχος η μετατροπή της Meta σε «AI-native» εταιρεία

Σε ξεχωριστό μήνυμα, ο επικεφαλής τεχνολογίας της Meta, Άντριου Μπόσγουορθ, περιέγραψε το όραμα της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο τα συστήματα AI θα αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας, με τους ανθρώπους να έχουν ρόλο «καθοδήγησης, ελέγχου και βελτίωσης».

Όλα αυτά εντάσσονται στη φιλοδοξία της Meta να μετατραπεί σε μια «AI-native» εταιρεία, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των ομάδων της. Για το 2025 σχεδιάζει να επενδύσει έως και 135 δισ. δολάρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την ανάπτυξη αυτού που αποκαλεί «προσωπική υπερνοημοσύνη» για τους 3,5 δισεκατομμύρια καθημερινούς χρήστες της. Ωστόσο, οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει ανησυχία σε μέρος του προσωπικού, με πολλούς να αναρωτιούνται αν συμβάλλουν οι ίδιοι στην αυτοματοποίηση των θέσεών τους.

Οι περικοπές της Meta έρχονται σε συνέχεια αντίστοιχων κινήσεων και από άλλες τεχνολογικές εταιρείες, όπως η Amazon, η Snap, η Block και η Oracle. Από αυτές, μόνο η Block συνέδεσε ευθέως τις απολύσεις με την τεχνητή νοημοσύνη, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Τζακ Ντόρσεϊ να σημειώνει ότι «τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με μικρότερες και πιο ευέλικτες ομάδες, αλλάζουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων». Μάλιστα, εκτίμησε ότι μέσα στον επόμενο χρόνο η πλειονότητα των εταιρειών θα προβεί σε αντίστοιχες αλλαγές.

Παρατηρητές επισημαίνουν ότι, μέχρι στιγμής, το κόστος ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης έχει συμβάλει περισσότερο στις απολύσεις στον τεχνολογικό κλάδο από ό,τι τα οφέλη παραγωγικότητας.

Το νέο σύστημα παρακολούθησης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της εταιρείας, με εργαζομένους να εκφράζουν ανησυχίες σε εσωτερικές πλατφόρμες. «Αυτό με κάνει να νιώθω εξαιρετικά άβολα. Πώς μπορούμε να εξαιρεθούμε;» ανέφερε χαρακτηριστικά το πιο δημοφιλές σχόλιο, με την εταιρεία να ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης. Σε άλλη παρέμβαση τέθηκε το ερώτημα αν εξαιρούνται προσωπικοί λογαριασμοί email, με την απάντηση να είναι αρνητική.

Σε ανώνυμη πλατφόρμα εργαζομένων, έγινε σύγκριση του συστήματος με το λεγόμενο «bossware», δηλαδή εργαλεία παρακολούθησης παραγωγικότητας. «Τι θα ακολουθήσει; Τσιπάκια στον εγκέφαλο για να διαβάζουν τις σκέψεις μας;» ανέφερε χαρακτηριστικά χρήστης.

Η Meta, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι το εργαλείο έχει ως στόχο την εκπαίδευση των μοντέλων της σε βασικές δεξιότητες χρήσης υπολογιστών, όπως επιλογές από μενού και συντομεύσεις πληκτρολογίου. Εκπρόσωπος της εταιρείας διαβεβαίωσε ότι τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, δεν θα ενταχθούν σε αξιολογήσεις και δεν θα είναι προσβάσιμα από μάνατζερ, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας ευαίσθητων πληροφοριών.

Από την πλευρά του, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, έχοντας επενδύσει δισεκατομμύρια στην πρόσληψη κορυφαίων ερευνητών και προβάλλοντας τον ρόλο της στην ανάπτυξη της διαφημιστικής δραστηριότητας της εταιρείας. Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, εστιάζει όλο και περισσότερο στη μεταμόρφωση της ίδιας της εργασίας εντός της Meta.

«Βλέπουμε ήδη έργα που απαιτούσαν μεγάλες ομάδες να υλοποιούνται πλέον από ένα μόνο πολύ ταλαντούχο άτομο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε απολύσεις 1.500 εργαζομένων στο τμήμα Reality Labs, ενώ τον Μάρτιο δημιούργησε μια νέα ομάδα εφαρμοσμένης AI με εξαιρετικά επίπεδη δομή (50 εργαζόμενοι ανά μάνατζερ) και ανέθεσε στον Μπόσγουορθ την πρωτοβουλία «AI for Work», με στόχο την ενίσχυση της χρήσης AI από το προσωπικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.