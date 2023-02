Σουηδός αστροφωτογράφος «αιχμαλώτισε» με τον φακό του ένα ηλιακό φωτοστέφανο – Δείτε video

Η NASA επέλεξε τη φωτογραφία του ως Astronomy Picture Of the Day

Παράξενο μετεωρολογικό φαινόμενο κατέγραψε με τον φακό του, ο Σουηδός αστροφωτογράφος Göran Strand. Στα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου κατευθυνόταν προς το γραφείο του όταν είδε ένα ηλιακό φωτοστέφανο. «Δεν προγραμμάτισα αυτή τη φωτογραφία» είπε, μιλώντας στο My Modern Met. «Πήρα τη φωτογραφική μηχανή μου και το drone μου και οδήγησα μέχρι το σημείο όπου ήξερα ότι θα έχω την πόλη και το φωτοστέφανο μαζί». Με τον ήλιο στο υψηλότερο σημείο πάνω από την πόλη Östersund, ήξερε ότι τράβηξε φωτογραφία από αυτές που τραβάς μια φορά στη ζωή σου. Το αποτέλεσμα ήταν τέτοιο που η φωτογραφία του επελέγη από τη NASA ως Astronomy Picture Of the Day.

Στη φωτογραφία του, το ηλιακό φωτοστέφανο λάμπει πάνω από μια γέφυρα που συνδέει την Östersund με τη νήσο Frösön. «Πάνω από τη Frösön μπορείς να δεις ένα μικρό νέφος καπνού να υψώνεται από το νησί. Είναι χιόνι που παράγουν κανόνια χιονιού στην Gustavsbergsbacken, την τοπική χιονοπλαγιά. Αυτοί οι μικροσκοπικοί παγοκρύσταλλοι που παράγουν τα κανόνια χιονιού έχουν σχεδόν τέλειο σχήμα και έχουν μια τάση να είναι περισσότερο πιθανόν να σχηματίσουν ηλιακό φωτοστέφανο. Τα ηλιακά φωτοστέφανα είναι πιο συχνά ορατά κοντά σε χιονοδρομικά κέντρα που έχουν κανόνια χιονιού που παράγουν αυτούς τους τέλειους παγοκρυστάλλους» εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

