James Webb: Φωτογραφία-αποκάλυψη από το «Σμήνος της Πανδώρας»

Μόνο ο κεντρικός πυρήνας της Πανδώρας έχει μελετηθεί στο παρελθόν λεπτομερώς, από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble της NASA

Οι αστρονόμοι αποκάλυψαν την πιο πρόσφατη εικόνα από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA, με λεπτομέρειες που δεν έχουν ξαναδεί σε μια περιοχή του διαστήματος γνωστή ως «Σμήνος της Πανδώρας».

Η εικόνα του Webb εμφανίζει τρία τεράστια σμήνη γαλαξιών, που ενώνονται για να σχηματίσουν ένα μεγασμήνος. Η συνδυασμένη μάζα των σμηνών γαλαξιών δημιουργεί έναν ισχυρό βαρυτικό φακό, ένα φυσικό φαινόμενο μεγέθυνσης της βαρύτητας, επιτρέποντας σε πολύ πιο μακρινούς γαλαξίες στο πρώιμο σύμπαν να παρατηρούνται χρησιμοποιώντας το σμήνος σαν μεγεθυντικό φακό .

Μόνο ο κεντρικός πυρήνας της Πανδώρας έχει μελετηθεί στο παρελθόν λεπτομερώς, από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble της NASA.

«Ο αρχαίος μύθος της Πανδώρας αφορά την ανθρώπινη περιέργεια και ανακαλύψεις που οριοθετούν το παρελθόν από το μέλλον, κάτι που νομίζω ότι είναι μια κατάλληλη σύνδεση με τα νέα βασίλεια του σύμπαντος που ανοίγει ο Webb, συμπεριλαμβανομένης αυτής της εικόνας του Σμήνους της Πανδώρας», είπε η αστρονόμος Rachel Bezanson από το Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ στην Πενσυλβάνια, συν-κύρια ερευνήτρια στο πρόγραμμα «Ultradeep NIRSpec and NIRCam Observations before the Epoch of Reionization» (UNCOVER) για τη μελέτη της περιοχής.