Aristotle Innovation Forum: «Σε ποιον ανήκει το μέλλον;» - Το κρίσιμο ερώτημα στην εποχή του ΑΙ

«Σε ποιον ανήκει το μέλλον;». Το κρίσιμο, αυτό, ερώτημα για την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης βρέθηκε στο επίκεντρο στρογγυλής τράπεζας που διοργανώθηκε το μεσημέρι στο «Περίπτερο 15» της ΔΕΘ, στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum, έχοντας ως αντικείμενο τη διερεύνηση των φιλοσοφικών και πολιτικών διαστάσεων της ΤΝ στη διαμόρφωση του παρόντος και του μέλλοντος του ανθρώπινου πολιτισμού.

«Η δική μου τοποθέτηση αφορά το μεγάλο δίλημμα: Το πώς κυβερνάται ο κόσμος πλέον. Και το ερώτημα είναι τα κράτη, οι μεγάλες high-tech εταιρείες, οι αλγόριθμοι, είναι τα κινήματα στο web; Έχουμε μπει σε μία περίοδο που δεν την έχει ξαναζήσει η ανθρωπότητα. Αυτό που ξέραμε ως κράτη, τράπεζες, βιομηχανίες, που ήτανε οι βασικοί πυλώνες των οικονομιών αλλάζει πάρα πολύ», είπε η πρώην Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώην υπουργός και επικεφαλής του Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου που ήταν καλεσμένη της συζήτησης.

Η κ.Διαμαντοπούλου πρόσθεσε πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της δημοκρατικής και πολιτισμικής παράδοσης, είναι η πρώτη που ξεκίνησε με τη ρύθμιση όλου αυτού του διαδικτύου. Θα τα καταφέρει; Θα μπορέσει; Γιατί η ίδια δεν είναι στην τεχνολογική πρωτοπορία. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα και δίλημμα. Γιατί πιστεύω ότι αν δεν μπει μπροστά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρεθούμε σε γεωπολιτικές και οικονομικές καταστάσεις που θα οδηγήσουν σε πολύ μεγάλες ανισότητες μεταξύ των κρατών και εντός των κοινωνιών».

«Εγώ από τη μεριά του πολιτικού θα έλεγα ότι το βασικό είναι να μπούμε σε όλους τους θεσμούς εκείνους που μπορούν να προετοιμάσουν τους ανθρώπους για τη νέα εποχή. Και το πιο σημαντικό είναι η παιδεία και ο χώρος της εργασίας», συμπλήρωσε.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης η κ.Διαμαντοπούλου ρωτήθηκε για τα νέα κόμματα που ετοιμάζονται να ανακοινώσουν η Μαρία Καρυστιανού και ο Αλέξης Τσίπρας απαντώντας πως «τα νέα κόμματα θα πρέπει να αποδείξουν τι μπορούν να υποσχεθούν πειστικά για το ακροατήριο και τι στελέχη θα διαθέτουν. Εκεί θα κριθούν. Το ΠΑΣΟΚ έχει μία αποστολή: να βγει πρώτο κόμμα στις εκλογές και αυτό θα κάνει όλο το επόμενο διάστημα, ως αξιωματική αντιπολίτευση που κάνει κριτική σε μια κυβέρνηση με τόσο μεγάλα προβλήματα».

«Αλλάζουν τα πάντα με το ΑΙ - Ποιο είναι το στοίχημα»

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, καθηγητής, Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, που συμμετείχε στη στρογγυλή τράπεζα είπε πως «αλλάζουν τα πάντα με το AI. Και αλλάζουν γιατί δεν είναι ένα απλό application, που λέγαμε, μια απλή εφαρμογή. Είναι πλέον υποδομή και αναμένεται να επηρεάσει τα πάντα: την πολιτική, τη γεωπολιτική, τη δημοσιογραφία, την κοινωνία. Προς το παρόν δεν θα έπρεπε να φοβόμαστε αυτό που πολλοί φοβούνται, την εξέγερση των μηχανών».

Υπογράμμισε πως το στοίχημα για τον ίδιο «είναι να αντιμετωπίσουμε, να αναπτύξουμε μια αναλυτική και κριτική ικανότητα, δηλαδή να μπορέσουμε να δούμε τι είναι αυτό, να το καταλαβαίνουμε, να ξέρουμε τι διαβάζουμε και βασικότερο απ' όλα είναι να μην τεμπελιάσουμε. Γιατί όταν μπαίνεις μέσα στο ChatGPT ή σε οποιοδήποτε άλλη εφαρμογή και του λες «γράψ' μου αυτό» κινδυνεύεις όχι μόνο να στα γράψει λάθος, αλλά κινδυνεύεις να τεμπελιάσεις, να χάσεις αυτό που λέμε ευφυΐα, την κριτική και αναλυτική σου σκέψη».

Ο Αχιλλέας Γραβάνης, Καθηγητής Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Κρήτης, ανέφερε πως η «τεχνολογία έχει δύο όψεις: έχει την όψη της χρήσιμης και χρηστής χρησιμοποίησης στον άνθρωπο και βέβαια κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν την ηθική διάσταση να τη χρησιμοποιήσουν καλά, καλοπροαίρετα. Τη χρησιμοποιούν και για λόγους αρνητικούς. Ως εκ τούτου, εγείρονται και νομικά ζητήματα». Πρόσθεσε πως «εγείρονται πολλά νομικά και φιλοσοφικά και πολιτικά ζητήματα, τα οποία πρέπει η κοινωνία μας να τα συζητήσει, και είναι η δική μας η ευθύνη σαν άνθρωποι της τεχνολογίας να ενημερώσουμε τους πολίτες να έχουν άποψη, να είναι ενημερωμένοι, ώστε να μπορέσουμε σαν δημοκρατική κοινωνία και τεχνολογικά προηγμένη κοινωνία όπως άλλες να συζητήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της τεχνολογίας».

Ο Γιώργος Χατζηβασιλείου, Δρ Φιλοσοφίας της ΤΝ, συγγραφέας, που είχε την επιστημονική εποπτεία της συζήτησης απηύθυνε ένα σύντομο χαιρετισμό κάνοντας λόγο για «ουσιαστικό διάλογο» και υπογραμμίζοντας πως η «Τεχνητή Νοημοσύνη επωάζει τεκτονικές αλλαγές», ενώ η Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια Νομικής του πανεπιστημίου Αιγαίου, επιχείρησε μία δικαιοπολιτική προσέγγιση όσον αφορά τι σημαίνει το ερώτημα «Σε ποιον ανήκει το μέλλον;». Είπε, μεταξύ άλλων, πως όταν «μιλάμε για Τεχνητή Νοημοσύνη μιλάμε για ανατρεπτική τεχνολογία, για μία δέσμη εφαρμογών που διαφοροποιεί και επενεργεί στην κοινωνία που είναι ραγδαίος και απροσδόκητος και μη προβλέψιμος». Το συντονισμό έκανε ο δημοσιογράφος, Γιάννης Κοτσιφός.

Πηγή: skai.gr

