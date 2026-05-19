Αγκάσιζ: Η χαμένη λίμνη που φαίνεται ακόμη από το Διάστημα

Πριν από περίπου 15.000 χρόνια, μεγάλο μέρος της σημερινής νοτιοανατολικής Μανιτόμπα στον Καναδά καλυπτόταν από μια τεράστια παγωμένη λίμνη, τη λίμνη Αγκάσιζ. Ήταν τόσο μεγάλη που ξεπερνούσε σε έκταση όλες τις μεγάλες λίμνες μαζί.

Η λίμνη δημιουργήθηκε όταν οι παγετώνες του Λαουρεντιανού έφραξαν τα ποτάμια και εμπόδισαν τα νερά να φτάσουν στον κόλπο Χάντσον. Αργότερα, πριν από περίπου 12.000 χρόνια, άρχισε να αποστραγγίζεται.

Σήμερα, τα ίχνη της φαίνονται ακόμα από το διάστημα. Μια φωτογραφία από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό δείχνει αγροτικές εκτάσεις κοντά στη λίμνη Γουίνιπεγκ, οι οποίες έχουν πολύ εύφορο έδαφος επειδή δημιουργήθηκαν από τα ιζήματα της αρχαίας λίμνης.

Η περιοχή είναι χωρισμένη σε μεγάλα τετράγωνα χωράφια λόγω ενός παλιού καναδικού συστήματος χαρτογράφησης, που εξακολουθεί να επηρεάζει τον τρόπο που φαίνεται το τοπίο σήμερα.

Στην εικόνα φαίνονται επίσης χιόνι και πάγος (ανοιχτά λευκά σημεία), δάση και υγρότοποι (σκούρες περιοχές), καθώς και καλλιέργειες όπως σιτάρι και κριθάρι. Κοντά στη λίμνη Gull υπάρχουν εξοχικά και περιοχές για ψάρεμα και βόλτες με βάρκα.

