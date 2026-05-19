ΗΠΑ: Πληθαίνουν οι φωνές που λένε «όχι» στην επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης

Αντιμέτωπος με αποδοκιμασίες βρέθηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε τελετή αποφοίτησης στο University of Arizona ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google, Eric Schmidt, όταν αναφέρθηκε στις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, αντίδραση που αποτυπώνει το ολοένα αυξανόμενο κύμα δυσπιστίας απέναντι στην AI στις ΗΠΑ.

Ο Schmidt δήλωσε ότι ο «τεχνολογικός μετασχηματισμός» που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι «μεγαλύτερος, ταχύτερος και πιο καθοριστικός από οτιδήποτε προηγήθηκε».

Σε διαδοχικές δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων, οι πολίτες εκφράζουν μαζικά ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη, αμφισβητώντας τους ισχυρισμούς στελεχών του κλάδου ότι η τεχνολογία θα βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων. Οι καταναλωτές δυσανασχετούν από την πλευρά τους με την αύξηση των τιμών ενέργειας λόγω της εξάπλωσης των data centers. Οι εργαζόμενοι φοβούνται μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας, ενώ οι γονείς ανησυχούν ότι η AI θα υπονομεύσει την εκπαίδευση και θα επηρεάσει αρνητικά την ψυχική υγεία των παιδιών.

Το κύμα οργής έχει ήδη οδηγήσει σε διαμαρτυρίες, έχει επηρεάσει εκλογικά αποτελέσματα και έχει συνδεθεί ακόμη και με μεμονωμένα περιστατικά βίας. Τον Απρίλιο, ένας 20χρονος από το Τέξας φέρεται να πέταξε βόμβα μολότοφ στο σπίτι του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI, Sam Altman, ενώ απείλησε και τα γραφεία της εταιρείας στο Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με ομοσπονδιακή δικογραφία.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, κάποιος πυροβόλησε 13 φορές την εξώπορτα δημοτικού συμβούλου στην Ιντιανάπολη, ο οποίος είχε εγκρίνει πρόσφατα τη δημιουργία data center. Ο δημοτικός σύμβουλος Ron Gibson δήλωσε ότι βρήκε σημείωμα κάτω από το χαλάκι της πόρτας του με τη φράση «ΟΧΙ DATA CENTERS», ενώ δύο ημέρες αργότερα βρήκε ακόμη ένα υβριστικό μήνυμα.

Ερευνητές δημοσκοπήσεων και ιστορικοί χαρακτηρίζουν «πρωτοφανή» την ταχύτητα με την οποία η κοινή γνώμη εναντιώνεται στην AI.

Σύμφωνα με έρευνα επιστημόνων του Stanford University και του University of California, Berkeley, μόλις το 30% των Δημοκρατικών πιστεύει πως οι ΗΠΑ πρέπει να επιταχύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο την ανάπτυξη της AI, αριθμός που αντίστοιχα στους Ρεπουμπλικάνουν ανέρχεται στο 50%.

Η ανησυχία για την AI εξελίσσεται πλέον ταχύτατα και σε πολιτικό ζήτημα. Μετά από μεμονωμένες εκλογικές αναμετρήσεις πέρυσι, το θέμα έχει εισέλθει δυναμικά στην πολιτική ατζέντα σε ολόκληρη τη χώρα. Μάλιστα η αντίδραση των Αμερικανών απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη και τα data centers εντείνεται, προκαλώντας πολιτικές και κοινωνικές αναταράξεις σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ.

Τοπικές κοινότητες μπλοκάρουν ή καθυστερούν επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων, επικαλούμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αυξημένο ενεργειακό κόστος και φόβους για τις συνέπειες της AI στην εργασία και την κοινωνία.

Στο Μιζούρι, ψηφοφόροι καταψήφισαν μέλη δημοτικού συμβουλίου μετά την έγκριση μεγάλου data center, ενώ χιλιάδες πολίτες οργανώνονται μέσω ομάδων στο Facebook κατά νέων εγκαταστάσεων. Επίσης, πολιτικοί, όπως ο γερουσιαστής Josh Hawley, ζητούν αυστηρότερους περιορισμούς για τις εταιρείες AI.

Παράλληλα, εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic συνεχίζουν να επενδύουν τεράστια ποσά σε νέες υποδομές, ενώ προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το αρνητικό κλίμα.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια θα αυξηθεί, καθώς οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία, το περιβάλλον και την καθημερινή ζωή εντείνονται συνεχώς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.