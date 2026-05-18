Σε μια νέα παρέμβαση για την ενίσχυση της ασφάλειας στον σιδηρόδρομο αναφέρθηκε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, παρουσιάζοντας ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις επικοινωνίες μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών.

Όπως εξήγησε, το νέο σύστημα αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να μετατρέπει άμεσα σε κείμενο τους διαλόγους που πραγματοποιούνται μέσω του GSMR, δηλαδή του συστήματος ενδοεπικοινωνίας του σιδηροδρόμου.

«Παρουσιάσαμε το Σάββατο κάτι καινούργιο. Το οποίο θεωρώ ότι είναι μια επίσης πολύ σοβαρή δικλείδα ασφαλείας και αλλάζει τη νοοτροπία χαλαρότητας που υπήρχε παλιά στον σιδηρόδρομο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να αναγνωρίζει εάν οι συνομιλίες ακολουθούν τα αυστηρά πρωτόκολλα που προβλέπονται για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας ή αν καταγράφονται άσχετες συνομιλίες. «Η τεχνητή νοημοσύνη καταλαβαίνει αν αυτό το κείμενο είναι τα αυστηρά πρωτόκολλα που πρέπει να έχουν οι δύο πλευρές για τη ρύθμιση κυκλοφορίας και δεν μιλάνε για άσχετα πράγματα, όπως διαλόγους της ντροπής που ακούσαμε μετά τα Τέμπη», σημείωσε.

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι το σύστημα θα επιτρέπει στο κέντρο ελέγχου να παρεμβαίνει άμεσα όταν διαπιστώνεται απόκλιση από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας.

«Το σύστημα λοιπόν καταλαβαίνει αν πρέπει το κέντρο ελέγχου να επέμβει για να βάλει τάξη. Είναι μια επιπλέον δικλείδα η οποία δεν υπήρχε και η οποία εκπέμπει σε πραγματικό χρόνο και όχι διαπιστωτικά, όχι δηλαδή για διερεύνηση κατόπιν ατυχήματος», υπογράμμισε.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα για αλλαγή νοοτροπίας στον τρόπο λειτουργίας του σιδηροδρόμου, τονίζοντας ότι όσοι εμπλέκονται στη ρύθμιση της κυκλοφορίας διαχειρίζονται ανθρώπινες ζωές.

«Το μήνυμά μας είναι ότι εδώ αλλάζουν τα πράγματα. Και τα πρωτόκολλα πρέπει να είναι αυστηρά, όσοι ρυθμίζουν κυκλοφορία στα τρένα πρέπει να καταλάβουν ότι διαχειρίζονται ανθρώπινες ζωές. Άρα θα γίνουν στρατιωτικού τύπου επικοινωνίες», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

