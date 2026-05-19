Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι Έλληνες εφευρέτες Αγγελική Τριανταφύλλου και Ευάγγελος Ελευθερίου είναι φιναλίστ για πρώτη φορά στο Βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη που θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO).

Η Αγγελική Τριανταφύλλου προτάθηκε για την ανάπτυξη μιας πρωτοποριακής ενζυμικής μεθόδου που βελτιώνει τη γεύση, σταθερότητα και λειτουργικότητα των ροφημάτων βρώμης, βοηθώντας σημαντικά την εξέλιξη της αγοράς φυτικών εναλλακτικών.

Η μέθοδος αυξάνει τη διαλυτότητα των πρωτεϊνών χωρίς να τις διασπά, επιτρέποντας τη δημιουργία σταθερών προϊόντων για εφαρμογές όπως ροφήματα καφέ, και αποτελεί παράδειγμα εφαρμογής της επιστήμης στον τομέα της παραγωγής τροφίμων για πιο αποδοτική και έξυπνη παραγωγή.

Δύο Έλληνες εφευρέτες, η Αγγελική Τριανταφύλλου και ο Ευάγγελος Ελευθερίου, συμπεριλαμβάνονται φέτος για πρώτη φορά στους φιναλίστ του Βραβείου Ευρωπαίου Εφευρέτη, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διάκρισης για την καινοτομία, που έχει θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO).

Η Ελληνοσουηδή βιοτεχνολόγος, Αγγελική Τριανταφύλλου, είναι φιναλίστ για την ανάπτυξη μιας κατοχυρωμένης με ευρεσιτεχνία ενζυμικής μεθόδου που βελτίωσε τη γεύση, τη σταθερότητα και τη λειτουργικότητα των ροφημάτων βρώμης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη της αγοράς φυτικών εναλλακτικών. Η μέθοδος αυξάνει τη διαλυτότητα των πρωτεϊνών χωρίς να τις διασπά, επιτρέποντας τη δημιουργία σταθερών προϊόντων κατάλληλων για εφαρμογές όπως τα ροφήματα καφέ.

«Ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει καθημερινά με περισσότερους ανθρώπους και λιγότερους πόρους. Είναι απαραίτητο να κάνουμε την παραγωγή τροφίμων πιο έξυπνη και αποδοτική. Αυτή η εφεύρεση δείχνει πώς η επιστήμη μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και σε έναν φαινομενικά παραδοσιακό τομέα όπως είναι η παραγωγή τροφίμων», σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση η Αγγελική Τριανταφύλλου.

Η εφευρέτρια παρουσιάζει το έργο της στο εργαστήριο, στα πλαίσια του European Inventor Award.

Ο εφευρέτης Ευάγγελος Ελευθερίου και η ομάδα του από την Ελβετία και την Ελλάδα διακρίθηκαν για την ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών που βελτιώνουν τον τρόπο αποθήκευσης, ανάγνωσης και επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων. Το έργο του εκτείνεται από τη μαγνητική αποθήκευση και τη μνήμη flash έως το in-memory computing, με σημαντικό αντίκτυπο στην τεχνητή νοημοσύνη και τις υποδομές δεδομένων.

«Μια λύση που απαιτεί ένα μικρό κλάσμα της ενέργειας που χρειάζεται ένα ανταγωνιστικό σύστημα αποτελεί από μόνη της σημαντικό πλεονέκτημα. Όμως το ζήτημα δεν είναι μόνο εμπορικό. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να καταναλώνουμε άσκοπα ενέργεια για υπολογισμούς, πληρώνοντας το τίμημα αργότερα», τονίζει ο Ευάγγελος Ελευθερίου.

Και οι δύο εφευρέτες είναι στην τριάδα των φιναλίστ στην κατηγορία «Βιομηχανία». Στην ίδια κατηγορία έχουν διακριθεί και οι Ρομπέρτο Κρίπα, Κριστιάνο Κρίπα και η ομάδα τους για μία μέθοδο που επιτρέπει της ταχεία, τοπική παραγωγή probe cards για την πρωτοτυποποίηση μικροκυκλωμάτων.

Το Βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη (European Inventor Award) αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα βραβεία καινοτομίας στην Ευρώπη. Θεσπίστηκε το 2006 από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, τη σημαντικότερη παγκόσμια αρχή στον τομέα της πληροφόρησης και αναζήτησης πατεντών, και τιμά εφευρέτες και ομάδες που έχουν συμβάλει στην αντιμετώπιση μερικών από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από πρώην φιναλίστ του βραβείου, οι οποίοι αξιολογούν τις υποψηφιότητες με βάση την τεχνική, επιχειρηματική και πνευματική ιδιοκτησιακή τους εμπειρία. Όλοι οι εφευρέτες πρέπει να διαθέτουν ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την εφεύρεσή τους.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής στις 2 Ιουλίου στο Βερολίνο και η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά στο λινκ https://www.epo.org/en/news-events/european-inventor-award/2026-event?mtm_camp=pressrelease&mtm_key=eia2026&mtm_medium=press.

Παράλληλα με τις θεματικές κατηγορίες, θα απονεμηθεί το Βραβείο Κοινού μέσω συνδυασμένης ψηφοφορίας κοινού και επιτροπής. Η δημόσια ψηφοφορία για το Βραβείο Κοινού έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως την τελετή απονομής.

Μ.Κουζινοπούλου

*Επισυνάπτονται φωτογραφίες των δύο Ελλήνων εφευρετών- Copyright: EPO

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

