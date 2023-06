Νήπιο κοιμάται και «σκρολάρει» κλαίγοντας στον ύπνο του - Βίντεο που προβληματίζει

Το βίντεο ενός νηπίου κάπου στην Ασία που κάνει ανήσυχο ύπνο, κινώντας τα χέρια του σαν να «σκρολάρει» σε μια αόρατη οθόνη τάμπλετ και κλαίγοντας, έχει κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας τύψεις στους γονείς όλου του κόσμου που κάποια στιγμή έχουν ενδώσει την κούραση και την απελπισία τους και έχουν δώσει στο παιδί τους μια οθόνη για να καθίσει ήσυχο έστω και για λίγο

While the little boy was crying in his sleep, he acted as if he had a tablet in his hand. Clearly a problem with too much screen time for kids.



