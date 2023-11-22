Euro 2024: Ελλάδα με τσαμπουκά, φρέναρε τη Γαλλία, 2-2 το σκορ

Ισόπαλη 2-2 κόντρα στους «τρικολόρ» ήρθε η Εθνική στην OPAP Arena στην αυλαία της προκριματικής φάσης του Euro 2024 και έβαλε τέλος στην ξέφρενη πορεία των φιλοξενούμενων, οι οποίοι είχαν 7x7.

Η γαλανόλευκη έδειξε χαρακτήρα στο β’ μέρος, ανατρέποντας το ματς (έπειτα από το 0-1 του Κόλο Μουανί στο 42’), με βολέ του Μπακασέτα στο 56’ και ωραίο σε δημιουργία (πέραν της εκτέλεσης) γκολ του Ιωαννίδη στο 61’. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 74’ με τον Φοφανά.

Τρία δοκάρια είχε η Γαλλία, με τον Γκριζμάν στο 33’ και τον Εμπαπέ στο 89' και το 90’+5’.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 3-5-2 παρέταξε την Εθνική ο Γκουστάβο Πογέτ. Ο Βλαχοδήμος ήταν στο τέρμα, με τους Ρέτσο, Μαυροπάνο και Χατζηδιάκο να είναι τα στόπερ, ενώ Ρότα και Γιαννούλης είχαν τις δύο πλευρές. Στα χαφ θα ξεκίνησαν Μπουχαλάκης και Γαλανόπουλος, με τον Μπακασέτα να έχει πιο δημιουργικό ρόλο. Στην κορυφή έπαιξε ο Ιωαννίδης, με τον Μασούρα να τον πλαισιώνει.

Με 4-2-3-1 η Γαλλία. Ο Σαμπά, ενώ τα στόπερ ήταν Σαλιμπά και Λ. Ερνάντες, ενώ Κουντέ και βρέθηκαν στα μπακ, με τους Φοφανά και Ραμπιό να είναι τα χαφ, Ντεμπελέ και Κολό Μουανί ήταν στα «φτερά» και ο Ζιρού στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς

Η Γαλλία πήρε την μπάλα στα πόδια της με το ξεκίνημα της αναμέτρησης, όπως αναμενόταν, με την Εθνική να έχει κοντά τις γραμμές της, πιέζοντας την μπάλα με σύνεση, όταν κυρίως ήταν κοντά στο κέντρο.

Η πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη της Γαλλίας έγινε στο 6’, αλλά έμεινε στη μέση η προσπάθειά της με τον Ντεμπελέ, αφού «καθάρισε» η άμυνα της γαλανόλευκης, η οποία στην επόμενη κατεβασιά πήγε να βγάλει κάτι καλό. Μπουχαλάκης και Μασούρας συνεργάστηκαν καλά, αλλά ο Ρότα με το γύρισμά του δεν βρήκε συμπαίκτη.

Ο Κόλο Μουανί στο 12’ βρέθηκε σε θέση βολής και λίγο αριστερά, πλάσαρε, αλλά ο Βλαχοδήμος ήταν σε ετοιμότητα, όπως και στο 15’ με το ωραίο εκτός περιοχής σουτ του Γκριζμάν να το διώχνει με γροθιές, παραχωρώντας κόρνερ.

Η γαλανόλευκη έψαχνε να προκαλέσει ζημιά στην κόντρα και με αυτήν τη στιγμή πλησίασε την περιοχή των φιλοξενούμενων στο 19’, όταν έπειτα από κλέψιμο του Μπουχαλάκης, ο Μασούρας προσπάθησε δις να σερβίρει στην περιοχή, αλλά πήρε μόνο το κόρνερ.

Σταδιακά, η Εθνική υποχώρησε ή για να το θέσουμε διαφορετικά, η Γαλλία κέρδισε μέτρα και την ανάγκασε να οπισθοχωρήσει. Όταν πήγε να ξεμυτίσει, η Γαλλία είδε το κενό πίσω, με τον Φοφανά να κάνει μακρινή μπαλιά ακριβείας για τον Γκριζμάν, ο Χατζηδιάκος δεν διάβασε καλά τη φάση και ο Γκριζμάν με πλασέ έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Βλαχοδήμου στο 33’.

Η καλύτερη ευκαιρία της Εθνικής για να κάνει κάτι καλό στο πρώτο μέρος, ήρθε στο 39’, με τους Μασούρα και Ιωαννίδη να συνεργάζονται και τον φορ του Παναθηναϊκού να επιτίθεται κατά μέτωπο, αλλά προσπάθησε να τα κάνει όλα μόνος του και κόπηκε, αφού έκλεισαν ουσιαστικά τρεις παίκτες για να τον κόψουν.

Στο 42’ μπήκε το γκολ, το οποίο έστειλε με προβάδισμα τη Γαλλία στα αποδυτήρια, με τον Φοφανά να συνεργάζεται με τον Ζιρού, ο οποίος πάσαρε με τη μία για να βγάλει σε θέση βολής τον Κόλο Μουανί, ο οποίος με κεραυνό μέσα από την περιοχή και πλάγια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Παρόμοιο ήταν το σκηνικό στα πρώτα λεπτά του β’ μέρος, με τη Γαλλία να έχει την μπάλα και την Εθνική να προσπαθεί να κερδίσει μέτρα. Ο Φοφανά έκανε μακρινό και πολύ άστοχο σουτ στο 50’ και από εκεί και μετά γύρισε ο διακόπτης για την Εθνική.

Ο Ρέτσος συνεργάστηκε στο 52’ με τον Ιωαννίδη, αλλά το σουτ του τελευταίου ήταν άστοχο. Τέσσερα λεπτά μετά, η Ελλάδα ανταμείφθηκε για την άνοδό της, βρίσκοντας το γκολ σε φάση διαρκείας. Έπειτα από λάθος των Γάλλων, ο Ιωαννίδης επέμεινε μέσα στην περιοχή, Μασούρας και Μπουχαλάκης έκαναν σουτ στα σώματα, με την μπάλα να φτάνει στο ημικύκλιο της περιοχής, από όπου ο Μπακασέτας με βολέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 56’.

Η Εθνική δεν αρκέστηκε στο 1-1, με τον Μπουχαλάκη να κάνει εξαιρετικό άνοιγμα παιχνιδιού προς τα αριστερά για τον Γιαννούλη, που έκανε ποδιά στον Κουντέ, ενώ στη συνέχεια σέρβιρε για τον Ιωαννίδη που εκτέλεσε από την καρδιά της αντίπαλης περιοχής, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα στο 61’ για το 2-1.

Ο Ντεσάν επιστράτευσε στο 65’ τον Εμπαπέ (όπως και τους Κομάν, Κλος), βλέποντας ότι το ματς δεν πήγαινε όπως το σχεδίαζε. Η Γαλλία ανέβασε στροφές και δεν άργησε να ισοφαρίσει. Ο Φοφανά εξαπέλυσε βολίδα στο 74’, ο Βλαχοδήμος πιθανόν να βρήκε λίγο την μπάλα, αλλά αυτή κατέληξε στα δίχτυα.

Στην τελική ευθεία η Γαλλία ανέβηκε, πίεσε, αλλά η Εθνική άντεξε, ενώ χρειάστηκε και η τύχη για να πάρει το 2-2. Ο Εμπαπέ άγγιξε το 3-2 στο 89’ με τον Εμπαπέ να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι έπειτα από γύρισμα του Κομάν. Στο 90’+5’ ο σούπερσταρ της Παρί έπιασε εκτός περιοχής σουτ, στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο.

