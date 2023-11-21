Σε έγγραφη καταγγελία προς τo Basketball Champions League θα προχωρήσει το Περιστέρι bwin για τη συμπεριφορά ενός μέλους της γραμματείας στην αναμέτρηση με την Φάλκο στην Ουγγαρία (87-90).



Σε αντίθεση με την πρώτη εντύπωση που δόθηκε, η αποβολή του Βασίλη Σπανούλη στην τέταρτη περίοδο με δύο τεχνικές ποινές δεν έγινε μετά από διάλογο με την κερκίδα. Ο προπονητής της ελληνικής ομάδας εξοργίστηκε από τη συμπεριφορά ανθρώπου της γραμματείας, ο οποίος αρνήθηκε για δεύτερη φορά μέσα στο ματς να ακυρώσει τάιμ άουτ που ζήτησε ο ίδιος, και μάλιστα είχε ασεβή συμπεριφορά προς τον Kill Bill.

Ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε στο περιστατικό αυτό στη συνέντευξη Τύπου: «Είμαι πάνω από 20 χρόνια στο μπάσκετ. Ποτέ δεν έχω δει στη ζωή μου άνθρωπο από τη γραμματεία να με βρίζει και να μου λέει f... you! Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Είναι ντροπή πρώτα για τον ίδιο και μετά για το μπάσκετ και τη Φάλκο, που είναι ένας πολύ καλός οργανισμός με πολύ καλούς ανθρώπους και πολύ καλό προπονητή που ξέρω προσωπικά. Είναι ντροπή. Ζήτησα τάιμ άουτ αν σκοράρει η Φάλκο, το έδωσε χωρίς να σκοράρει και τον ρωτάω γιατί. Και μού απαντά f... you! Είναι ντροπή! Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στη ζωή μου».

