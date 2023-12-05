Οι απειλές κατά της ζωής του ιδίου και της οικογένειάς του που κατήγγειλε ο Τάσος Παπαπέτρου έφτασαν μέχρι το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και την UEFA.

O διεθνής διαιτητής ενημέρωσε ο ίδιος την ΕΛ.ΑΣ. για τα μηνύματα που έλαβε μετά τον αγώνα Βόλος-Ολυμπιακός ζητώντας από την Αστυνομία να διασφαλίσει την προστασία του από οποιαδήποτε τυχόν ενέργεια σε βάρος του ιδίου ή της οικογένειάς του.

Ενήμερη για την υπόθεση είναι και η UEFA, καθώς έλαβε γνώση όλων των εξελίξεων ο πρόεδρος της επιτροπής διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροζέτι. Ασφαλώς ενήμερη είναι εξ αρχής και η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ.

Αξίζει να σημειωθεί πως το τελευταίο κρούσμα απειλών κατά διαιτητή έχει θορυβήσει τον κλάδο και μάλιστα-σύμφωνα με το dikisports-έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο απεργίας. Δεν αποκλείεται ακόμη και μέσα στη μέρα να κληθούν να αποφασίσουν οι διαιτητές πιθανή αποχή σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Εφόσον αποφασιστεί αποχή, θα γίνει με τη μορφή του ομαδικού κωλύματος εν όψει της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

