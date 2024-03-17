Πρόεδρος Χετάφε: Επιβεβαίωσε τη συμφωνία με Νεμάνια Μαξίμοβιτς

Ο πρόεδρος της Χετάφε με δηλώσεις στα Ισπανικά μέσα επιβεβαίωσε τη συμφωνία του Μαξίμοβιτς με τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι.
Τον τελευταίο καιρό αρκετές ομάδες από την LaLiga ενδιαφέρθηκαν για τον παίκτη.
Ο ισχυρός άνδρας της Χετάφε ξεκαθάρισε στο DAZN πως ο Μαξίμοβιτς θα αποχωρίσει το καλοκαίρι για Ελλάδα.
Ο 29χρονος θέλει να είναι κοντά και στην οικογένεια του.
