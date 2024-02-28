Στο μυαλό των κόουτς



Με 4-2-3-1 παρέταξε την ομάδα του ο Χρήστος Κόντης, μην έχοντας διαθέσιμους τους Άλεξιτς, Μπετανκόρ, Χατζηστραβό, Ουεντραόγκο και Τόμας. Ο Χόβαν ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Διαμαντή, Θυμιάνη δίχυμο στα στόπερ, δεξί μπακ τον Δεληγιαννίδη και αριστερό τον Πεταυράκη. Μορέιρα και Οικονόμου ήταν τα δύο χαφ, ενώ οι Πηλέας, Ουάρντα και Ντανκερλούι κινούνταν πίσω από τον πιο προωθειμένο Γούλερι.



Με πολλές απουσίες και ο ΠΑΟΚ, αφού εκτός αποστολής έμειναν οι Κοτάρσκι, Εκόνγκ, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Σάστρε, Κουλιεράκης, Μεϊτέ και Άντριγια Ζίβκοβιτς. Ο Λουτσέσκου επέλεξε τον Ζ. Ζίβκοβιτς τερματοφύλακα, με τον Βιεϊρίνια να επιστρέφει στη βασική ενδεκάδα μετά από σχεδόν δύο μήνες, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του δεξιού μπακ, ενώ οι Κεντζιόρα, Νάσμπεργκ ήταν το δίδυμο στόπερ, δίπλα από τον αριστερό μπακ, Γιόνι Ότο. Μάλιστα, ο Πορτογάλος έγινε ο γηραιότερος παίκτης που αγωνίζεται σε επίσημο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, σε ηλικία 38 ετών, 1 μήνα και 4 ημερών, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που μέχρι σήμερα άνηκε στον Κώστα Χαλκιά. Οι Σβαμπ και Οζντόεφ ξεκίνησαν στον άξονα, με τον Ντεσπόντοφ δεξιά, τον Κωνσταντέλια αριστερά και με τον Μουργκ ως «δεκάρι», πίσω από τον Σαμάτα.



Το ματς



Ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο δυνατά στα πρώτα λεπτά, δημιουργώντας την πρώτη του ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στο 5’, όταν ο Μουργκ εκτέλεσε κόρνερ και ο Σαμάτα έστειλε με κεφαλιά την μπάλα λίγο άουτ. Ένα λεπτό αργότερα, οι φιλοξενούμενοι απείλησαν ξανά, με τον Κωνσταντέλια να βρίσκει χώρο και να δοκιμάζει το πόδι του από μακριά, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Χοβάν.



Στο 11’ ο Πανσερραϊκός πάτησε για πρώτη φορά τη μεγάλη περιοχή του Ζίβκοβιτς, με τον Βιεϊρίνια να προλαβαίνει τελευταία στιγμή τον Ουάρντα και με τον βοηθό να σηκώνει το σημαιάκι του για οφσάιντ, ενώ στο 12’ ο Σβαμπ δοκίμασε μακρινό, αλλά άστοχο σουτ. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν το ματς, με τον Ουάρντα να σουτάρει από μακριά, χωρίς όμως να ανησυχήσει τον Ζίβκοβιτς.

Στο 24’ ο Θυμιάνης τραυματίστηκε στο γόνατο μετά από σύγκρουσή του με τον Μουργκ και αντικαταστάθηκε αναγκαστικά από τον Μπέργκστρεμ, ενώ στο 27’ ο Κωνσταντέλιας έκανε ατομική προσπάθεια και σουτ από διαγώνια θέση, στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Αυτή ήταν και η μοναδική τελική προσπάθεια μετά το 12ο λεπτό για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δυσκολευόταν πολύ κόντρα στην καλά οργανωμένη άμυνα του Πανσερραϊκού.



Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα στο 45’+2’, όταν μετά από βαθιά μπαλιά του Γιόνι Ότο, ο Διαμαντής έκανε λανθασμένη εκτίμηση και ο Κωνσταντέλιας εκμεταλλεύτηκε την περίσταση, παίρνοντας την μπάλα και νικώντας τον Χοβάν για το 0-1 και το 7ο γκολ του στη φετινή σεζόν!



Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τα ποσοστά της υπέρ του κατοχής να φτάνουν μέχρι και το 70%, ενώ ο Πανσερραϊκός έψαχνε τις ευκαιρίες του με αντεπιθέσεις. Το 51’ ο Μουργκ εκτέλεσε φάουλ από πολύ καλή θέση, στο τείχος, ενώ στο 54’ ο Γιόνι Ότο σούταρε από τα όρια της μεγάλης περιοχής, πολύ ψηλά άουτ.



Στο 58’ οι γηπεδούχοι «άγγιξαν» την ισοφάριση, μετά από γρήγορη αντεπίθεση και δυνατό σουτ του Ουάρντα που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Ζίβκοβιτς, ενώ ο ΠΑΟΚ «απάντησε» με δύο δικές του τελικές, αρχικά στο 61’, όταν ένα σουτ του Οζντόεφ κόντραρε σε αμυντικό και κατέληξε κόρνερ, και στη συνέχεια στο 62’, όταν ο Ντεσπόντοφ σούταρε με δύναμη και ο Χοβάν απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.



Στο 68’ ο Ζίβκοβιτς ήταν σε ετοιμότητα, μπλοκάροντας ένα συρτό σουτ του Στάικου, ενώ ένα λεπτό αργότερα (69’) ο Πανσερραϊκός έμεινε με 10 παίκτες, αφού ο Μορέιρα αντίκρισε για δεύτερη φορά την κίτρινη κάρτα του Διαμαντόπουλου, μετά από μαρκάρισμά του στον Σβαμπ.



