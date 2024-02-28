Η προτελευταία αγωνιστική της Stoiximan Super League βρίσκει την ΑΕΚ να διατηρείται στην κορυφή, έστω και… περιπετειωδώς. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα βρέθηκε να χάνει στο ημίχρονο (1-2) από τον ΠΑΣ Γιάννινα ούσα φλύαρη, αλλά αρκούσε ένα απίθανο δεκάλεπτο, από το 69’ ως το 79’ για να φέρει τούμπα το ματς και να επικρατήσει με 4-2.



Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Έκι Πόνσε, που σκόραρε δις από αέρος ερχόμενος από τον πάγκο στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύτιμη η προσφορά και των Μάνταλου και Λιούμπισιτς, με τον Κροάτη να χρίζεται ξανά σκόρερ. Καλή εμφάνιση από τον ΠΑΣ, που όμως κλείστηκε πολύ πίσω στο δεύτερο μέρος και δεν άντεξε στο σφυροκόπημα της «Ένωσης», ενώ μετά την ήττα του είναι στην τελευταία θέση.



Στο μυαλό των κόουτς



Ο Ματίας Αλμέιδα δεν προχώρησε σε μεγάλο ροτέισον κάνοντας ελάχιστες αλλαγές. Στο καθιερωμένο 4-2-3-1 χρησιμοποίησε τον Χατζισαφί ως παρτενέρ του Βίντα στο κέντρο της άμυνας για δεύτερη φορά φέτος, ενώ Σιντιμπέ και Πήλιος ανέλαβαν τις δύο θέσεις των μπακ. Ο Σιμάνσκι επέστρεψε στη δράση αντί του Γιόνσον μετά τις 14/1, με τον Πινέδα σταθερά στον άξονα, Άμραμπατ και Ελίασον διατηρήθηκαν στα «φτερά», ενώ ο Τσούμπερ τοποθετήθηκε πίσω από τον Λιβάι Γκαρσία που επανήλθε αντί του Πόνσε.







Στον αντίποδα, ο Μιχάλης Γρηγορίου, λόγω και των απουσιών, επέλεξε τους Σόρια, Σομποτσίνσκι, Μπακαδήμα και Τσαούση στην άμυνα, οι Ροσάλες, Τζίνο, Λιάσος και Ντεμίρ πήραν θέση στο κέντρο, ενώ ο Τζίμας ανέλαβε να υποστηρίζει τον Λεό στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς



Η ΑΕΚ μπήκε ορεξάτη στο παρκέ ασκώντας τη συνήθη πίεση στον αντίπαλο. Παρότι δεν δημιούργησε κλασικές ευκαιρίες, στην πρώτη της μεγάλη φάση προηγήθηκε με τον Άμραμπατ να σερβίρει στον Σιμάνσκι και τον Πολωνό να ανοίγει το σκορ στο 15’.



Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν στη συνέχεια επιπόλαιοι στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου και μετά το 30’ έριξαν στροφές και το πλήρωσαν ακριβά. Ο ΠΑΣ σε ένα βαθύ γέμισμα-φάουλ του Τσαούση βρήκαν την ισοφάριση από τον… ξεχασμένο στο δεύτερο δοκάρι Σομποτσίνσκι, με την άμυνα της «Ένωσης» να πληγώνεται για πολλοστή φορά φέτος από στατική φάση.



Η ΑΕΚ όχι μόνο δεν αντέδρασε άμεσα, αλλά δέχτηκε και δεύτερη ψυχρολουσία, όταν στο 44’ από πούλημα της μπάλας του Τσούμπερ σε επικίνδυνο σημείο, ο Λεό έδωσε στον Τζίμα κι αυτός με όμορφη κίνηση και αριστερό πλασέ έδωσε προβάδισμα στον ΠΑΣ.



Ο Ματίας Αλμέιδα αντικατέστησε τον εκτός ρυθμού Γκαρσία με τον Πόνσε με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους και στο 57’ έκανε τρεις ακόμη αλλαγές, με τους Γιόνσον, Λιούμπισιτς και Μάνταλο να αντικαθιστούν Σιμάνσκι, Σιντιμπέ και Τσούμπερ. Η ΑΕΚ έγινε πολύ πιεστική, αλλά χωρίς να δημιουργεί μεγάλες φάσεις μπροστά στον πολύ καλά οχυρωμένο ΠΑΣ, που κρατούσε γερά το προβάδισμα αποκρούοντας τις πολλές σέντρες των γηπεδούχων. Μια από αυτές βρήκε τελικά… στόχο, καθώς στο 69’ ο Πόνσε από την εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου με τρομερό άλμα και δυνατή κεφαλιά νίκησε τον Σούλη για το 2-2.



Η ορμή των «κιτρινόμαυρων» έγινε ακόμη μεγαλύτερη και η ανατροπή ήρθε και πάλι από… αέρος. Από το κόρνερ του Ελίασον, ο Χατζισαφί πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο επερχόμενος Λιούμπισιτς με προβολή έκανε το 3-2 στο 75’ μέσα σε έκρηξη χαράς στην Opap Arena.



Η ΑΕΚ απομάκρυνε κάθε αμφιβολία για τον τελικό νικητή στο 79’, με τον Μάνταλο να εκτελεί το φάουλ από μακριά και τον Πόνσε να κυριαρχεί και πάλι στους αιθέρες γράφοντας το τελικό 4-2.

MVP: Ποιος άλλος; Ο Έκι Πόνσε! Παρότι Μάνταλος και Λιούμπισιτς συνέβαλαν επίσης τα μέγιστα στην ανατροπή, ο Αργεντινός-που αντικατέστησε τον Λιβάι Γκαρσία στο ημίχρονο-ήταν αυτός που με δύο φοβερές κεφαλιές υπέγραψε την ανατροπή της ΑΕΚ και έφτασε τα 10 γκολ στο πρωτάθλημα.



Η σφυρίχτρα: Ο Μαλούτας σε ένα δυνατό ματς έκανε καλή διαιτησία. Δεν είχε κάποια πολύ δύσκολη φάση, αλλά χειρίστηκε καλά τα δυνατά μαρκαρίσματα και κράτησε υπό έλεγχο το παιχνίδι. Ο ΠΑΣ διαμαρτυρήθηκε για χέρι στο 4-2, αλλά ο VAR Βεργέτης πήρε πάνω του τη φάση και δεν δόθηκε πέναλτι σε μια φάση, στην οποία ούτε τα ριπλέι μπόρεσαν να βοηθήσουν.



Συνθέσεις:



ΑΕΚ (Αλμέιδα): Στάνκοβιτς-Σιντιμπέ (57’ Λιούμπισιτς), Βίντα, Χατζισαφί, Πήλιος (79’ Μήτογλου)-Σιμάνσκι (57’ Γιόνσον), Πινέδα-Άμραμπατ, Ελίασον, Τσούμπερ (57’ Μάνταλος)-Γκαρσία (46’ Πόνσε).



Στον πάγκο: Αθανασιάδης, Ραντόνια, Φερνάντες, Πισάρο.



ΠΑΣ Γιάννινα (Γρηγορίου): Σούλης-Σόρια, Σομποτσίνσκι, Μπακαδήμας, Τσαούσης-Ροσάλες (75’ Πανάγου), Τζίνο (84’ Μπεγκάλα), Λιάσος, Ντεμίρ (63’ Τούτου)-Τζίμας (75’ Κόντε), Λεό.



Στον πάγκο: Αθανασίου, Μπάλαν, Κύρκος, Παντελάκης, Ναούμης.



Διαιτητής: Δημήτριος Μαλούτας

Βοηθοί: Ιορδάνης Απτόσογλου, Δημήτριος Βεργέτης

VAR: Χρήστος Βεργέτης (Δημήτρης Σαμοΐλης)

4ος Διαιτητής: Αριστείδης Βάτσιος

