Wimbledon: Η Κέιτ Μίντλετον απένειμε το κύπελλο στον Τζόκοβιτς

Μία έκπληξη περίμενε τον Νόβακ Τζόκοβιτς κατά την απονομή του τροπαίου μετά τη νίκη του στον τελικό του Wimbledon. Το τρόπαιο απένειμε στον Σέρβο αθλητή η δούκισσα του Κέιμπριτζ, Κέτι Μίντλετον, η οποία παρακολούθησε τον αγώνα μαζί με τα παιδιά και τον σύζυγό της Γουίλιαμ.

Μετά την απονομή, ο Τζόκοβιτς είχε χειραψία και σύντομη συνομιλία με το πριγκιπικό ζεύγος, ενώ... αποχωρίστηκε για λίγη ώρα το κύπελλο, το οποίο έδωσε να κρατήσει ο πρίγκιπας Τζορτζ.

"Don't drop it!" 😅



It's been a special first #Wimbledon visit for Prince George 🏆#CentreCourt100 | @KensingtonRoyal pic.twitter.com/VKXg06hPCU